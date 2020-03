iPad Pro slecht leverbaar: nieuwe modellen of productieproblemen?

Er gaan al geruime tijd geruchten dat Apple in de komende maanden met een nieuwe iPad Pro komt. Volgens Mark Gurman van Bloomberg zijn de huidige modellen momenteel beperkt beschikbaar in grote steden in de Verenigde Staten, Australië en in heel Europa, wat zou kunnen wijzen op de komst van een nieuw model.

Gurman speculeert dat de leveringsbeperkingen ook een teken kunnen zijn van de impact van de coronavirus-uitbraak op de productieketen van Apple, maar hij geeft ook toe dat de tekorten het gevolg kunnen zijn van nieuwe ‌iPad Pro‌-modellen. Apple schroeft de productie van bestaande modellen doorgaans terug wanneer de nieuwe modellen in aantocht zijn.

Lees ook → iPad Pro 2020 krijgt miniledscherm en nieuwe camera voor vastleggen 3D-modellen

De doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple in de eerste helft van 2020, misschien al deze maand, een vernieuwde ‌iPad Pro‌ zal lanceren. Het nieuwe model zou zijn voorzien van een Time of Flight-camera (ToF) aan de achterzijde voor 3D-detectie om nieuwe augmented reality-ervaringen mogelijk te maken.

Recente geruchten suggereren dat Apple van plan is om een ​​evenement te houden op dinsdag 31 maart. Mocht dat het geval zijn dan is de kans groot dat de nieuwe iPad Pro-modellen op dit evenement zullen worden aangekondigd. Naast de nieuwe ‌iPad Pro‌‌ doen geruchten de ronde dat Apple van plan is een nieuwe goedkope iPhone, AirTags en een vernieuwde 13-inch MacBook Pro uit te brengen.