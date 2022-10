Apple brengt iPadOS 16 vermoedelijk in laatste week van oktober uit

Het heeft iets langer geduurd dan verwacht, maar volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman verschijnt iPadOS 16 in de laatste week van oktober. Apple bevestigde eerder dat iPadOS 16 in oktober zou verschijnen, echter is er nog geen specifieke releasedatum aangekondigd.

iPadOS 16

Gurman schrijft in een tweet dat iPadOS 16 op schema ligt om in de week van 24 oktober te worden uitgebracht. Het zal gaan om iPadOS 16.1 en dat gaat vermoedelijk ook gepaard met de komst van iOS 16.1, omdat beide versies hetzelfde buildnummer hebben gekregen. Het besturingssysteem van de iPad had aanvankelijk tegelijk met iOS 16 moeten verschijnen, echter stelde Apple de release uit vanwege problemen met de nieuwe Stage Manager-functie.

Oorspronkelijk zou Stage Manager een exclusieve functie voor de iPad-modellen met M1-chip moeten worden, maar inmiddels is duidelijk geworden dat ook oudere iPad Pro’s met een A12X- en A12Z-soc ondersteuning krijgen. Het verschil is dat deze modellen geen extern display kunnen aansturen en dat er maximaal vier apps kunnen worden gebruikt.

Stage Manager biedt een nieuwe manier om te multitasken met meerdere overlappende vensters en volledige ondersteuning voor externe schermen, met de Reference Mode kan de iPad exact voldoen aan de vereisten in kleurenworkflows, Display Zoom biedt meer ruimte op het scherm en met virtual memory swap wordt de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor apps uitgebreid.

Apple brengt iPadOS 16 uit voor alle iPad Pro-modellen, derde generatie iPad Air en nieuwer, vijfde generatie iPad Mini en nieuwer en de vijfde generatie iPad en nieuwer. Functies kunnen per apparaat verschillen.