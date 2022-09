iOS 16, tvOS 16 en watchOS 9 nu te downloaden

Apple heeft op maandagavond iOS 16, tvOS 16 en watchOS 9 uitgebracht. De besturingssystemen worden gefaseerd over-the-air uitgebracht, maar gebruikers kunnen via het instellingenmenu ook handmatig controleren of de update beschikbaar is. Op iPadOS 16 moet nog even gewacht, want het bedrijf heeft meer tijd nodig om zijn nieuwe multitaskfunctie Stage Manager te optimaliseren.

Apple-updates

iOS 16

De belangrijkste vernieuwing die iOS 16 brengt is het aanpasbare lockscreen met widget en voor de iPhone 14 Pro komt er mogelijk nog een always-on-display. Verder is er de mogelijkheid om een iMessage-bericht te bewerken of te verwijderen na het versturen, een gedeelde iCloud-bibliotheek om foto’s te delen met familie en vrienden, een vernieuwde Home-app en meer. Op de iPhones met notch is straks ook weer het percentage van de accu te zien in de statusbalk.

Apple brengt iOS 16 naar de volgende apparaten:

iPhone 14-serie

iPhone 13-serie

iPhone 12-serie

iPhone 11-serie

iPhone XS-serie

iPhone X

iPhone XR

iPhone 8-serie

iPhone SE (2e-generatie of nieuwer)

tvOS 16

Voor de Apple TV is tvOS 16 beschikbaar en deze update is de kleinste van de drie. De update brengt ondersteuning voor HDR10+, Nintendo Joy-Cons en de Nintendo Pro Controller. Een van de belangrijkste nieuwe functies is ondersteuning voor Matter, een smarthomestandaard waarmee producten kunnen werken met HomeKit, Alexa, Google Home en Samsung SmartThings, naast andere platforms. Met de Matter-ondersteuning zullen gebruikers Matter-gecertificeerde accessoires kunnen bedienen met de Home-app op Apple TV-modellen. Daarnaast breidt Apple de mogelijkheden van tvOS voor meerdere apparaten uit, zodat een Apple TV-app kan worden geïntegreerd met iOS, iPadOS of watchOS om nieuwe ervaringen te creëren. Profielen voor meerdere gebruikers zijn ook verbeterd door het gebruik van een gedeelde sleutelhanger, wat betekent dat gebruikers zich niet meer hoeven aan te melden en hun profiel moeten kiezen wanneer ze een Apple TV-app starten.

Beschikbaar voor:

Apple TV HD

Apple TV 4K

Apple TV 4K (2e-generatie)

watchOS 9

Het nieuwe besturingssysteem voor de Apple Watch is watchOS 9. De update introduceert vier nieuwe watchfaces en verbeteringen voor bestaande wijzerplaten met een moderner uiterlijk en nieuwe complicaties. Voor de workout-app is er een nieuwe optie om aangepaste workouts te maken met prestatie- en rustintervallen. Voor zwemmers, hardlopers en triatleten zijn er nieuwe Activiteit-opties die rekening houden met nieuwe meetwaarden, en Fitness+-gebruikers die geen Apple TV hebben, kunnen AirPlay gebruiken om workouts en meditaties te streamen naar compatibele tv’s van andere fabrikanten voor gebruik zonder Apple TV. Ten slotte zijn de notificatie opnieuw vormgegeven om minder storend te zijn wanneer de Apple Watch wordt gebruikt.

WatchOS 9 vereist iPhone 8 of nieuwer met iOS 16 of later en een van de volgende Apple Watch-modellen: