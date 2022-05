Netflix Top 10-hit Pálpito (The Marked Heart) krijgt tweede seizoen

De nieuwe Spaanstalige Netflix-serie Pálpito (The Marked Heart) ging op 20 april in première en is sindsdien uitermate positief ontvangen. Op dit moment is de serie terug te vinden in de top 10 van maar liefst 68 landen waar Netflix actief is. Voor fans van de serie is er bovendien goed nieuws, want Pálpito krijgt een tweede seizoen.

Pálpito krijgt vervolg

Leonardo Padrón is een meerjarig exclusief creatief partnerschap met Netflix aangegaan. De schrijver gaat voor de streamingdienst nieuwe series en films ontwikkelen. Pálpito is Padrón’s eerste originele serie voor Netflix en het tweede seizoen van de show is zijn prioriteit onder de nieuwe deal.

“Ik voel me bevoorrecht en vereerd door de verantwoordelijkheid die Netflix me heeft gegeven, om verhalen te blijven vertellen die het publiek boeien,” vertelt de Venezolaanse film- en televisieschrijver, dichter en kroniekschrijver aan Deadline. “Pálpito laat opnieuw zien dat content gemaakt in Latijns-Amerika alle delen van de wereld kan bereiken. Het zijn projecten met hun eigen unieke stempel, maar tegelijkertijd universeel en ze zijn de thuisbasis van een breed scala aan lokaal talent voor en achter de camera. Het zijn verhalen die ons de wereld op de meest diepgaande manieren laten zien.”

“Zodra de serie afgelopen was, vroegen de fans om meer. Ik had me geen betere reactie kunnen wensen. Ik ben zo opgewonden om nog een seizoen te maken voor de kijkers onder mijn nieuwe deal,” zegt Padrón. “Seizoen 2 is net aangekondigd, dus ik weet nog niet waar het verhaal heen zal gaan. Ik neem wat tijd om al dit goede nieuws in me op te nemen voordat ik weer samenkom met deze personages in mijn schrijfkamer om wat nieuwe avonturen voor ze uit te werken. Ik vind het geweldig hoe ze de kijkers hebben verleid om meer te willen, dat is precies waar ze volgend seizoen meer van kunnen verwachten. Daar zet ik me voor in.”

Het verhaal van Pálpito draait om Simón (Michel Brown) zijn vermoorde vrouw. Deze vreselijke moord werd gepleegd om haar hart eruit te halen en het te transplanteren naar Camila, de vrouw van een rijke man. Op zoek naar wraak duikt hij in de gevaarlijke wereld van de orgaanhandel en ontstaat er een opmerkelijke romance.