Nieuwe Netflix-miniserie Houvast stormt top 10 binnen

Houvast is een nieuwkomer in de Nederlandse Netflix Top 10. De serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Harlan Coben, duikt diep in een mysterie dat iedereen in de vrolijke buitenwijk van Warschau op zijn grondvesten doet schudden. Je kan de zes afleveringen van Houvast nu bekijken op Netflix.

De serie volgt het leven van een moeder genaamd Anna Barczyk, die aan een gevaarlijke reis begint om haar zoon Adam te vinden, die vermist is sinds zijn vriend dood werd aangetroffen. Vastbesloten om de verblijfplaats van haar kind te achterhalen, gaat Anna op zoek naar antwoorden in onbekende gebieden, waarvan sommige haar eigen leven bedreigen. Toch gaat ze op zoek naar de waarheid en hopelijk vindt ze haar zoon levend terug.