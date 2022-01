‘Apple Watch Series 8 komt in 2022 niet met lichaamstemperatuursensor’

Apple zou oorspronkelijk plannen hebben gehad om een lichaamstemperatuursensor toe te voegen aan de Apple Watch Series 7 van vorig jaar, maar zoals we inmiddels weten is dat desondanks niet gebeurd. Bloomberg en analist Ming-Chi Kuo meldden in juni dat de sensor in plaats daarvan zou kunnen worden geïntroduceerd voor Apple Watch Series 8. Volgens een nieuw rapport van de doorgaans goed informeerde journalist Mark Gurman hoeven we echter hier niet snel iets van te verwachten.

Apple Watch Series 8

In zijn nieuwsbrief ‘Power On’ schrijft Gurman dat de lichaamstemperatuursensor op de roadmap van dit jaar stond, maar dat er de laatste nog weinig over wordt gesproken. “Het meten van bloeddruk is nog minstens twee tot drie jaar weg, terwijl het me niet zou verbazen als het meten van de bloedsuikerwaarde pas later in de tweede helft van dit decennium zijn intrede doet”, aldus de journalist van Bloomberg.

Het meten van de lichaamstemperatuur zou nuttig zijn voor het bijhouden van de vruchtbaarheid, slaapkwaliteit en controleren of je koorts hebt. Verder zou Apple werken aan een methode om de bloedsuikerspiegel te meten met behulp van optische sensoren, waardoor diabetespatiënten mogelijk hun aandoening veel gemakkelijker kunnen beheersen, omdat er niet hoeft te worden geprikt in een van de vingers.

Eerder dit jaar werd bekend dat Apple de grootste klant is van de Britse elektronica-startup Rockley Photonics, die niet-invasieve optische sensoren ontwikkelt voor de detectie van meerdere bloedgerelateerde gezondheidsgegevens, waaronder bloeddruk, bloedglucose en bloedalcoholgehalte.