Apple Watch Series 7 kopen? Vanaf vrijdag 8 oktober beschikbaar voor pre-order

Apple heeft bekendgemaakt dat Apple Watch Series 7 vanaf vrijdag 8 oktober om 14:00 Nederlandse tijd beschikbaar komt voor pre-order. De nieuwe Apple Watch-modellen worden op 15 oktober uitgeleverd. In september werd Apple Watch Series 7 gepresenteerd, maar het bedrijf noemde op dat moment geen releasedatum, behalve dat de modellen later dit najaar zouden verschijnen.

Apple Watch Series 7

In tegenstelling tot verschillende geruchten krijgt de Apple Watch Series 7 geen gloednieuw ontwerp, maar de modellen zijn wel voorzien van grotere schermen met kleinere bezels. De modellen worden in de formaten 41mm en 45mm uitgebracht, echter passen bestaande bandjes zonder problemen.

Onder het scherm vinden we een S6-sip met dual-coreprocessor, die ook werd gebruikt voor de huidige Series 6. De nieuwe Series 7 heeft een verbeterde IP6X-certificering voor bescherming tegen stof, naast WR50-waterbestendigheid. Verder maakte KPN bekend dat het voor het eerst de 4G-versies van de nieuwe modellen gaat ondersteunen door middel van een eSIM. T-Mobile en Vodafone zeggen momenteel nog geen plannen te hebben voor eSIM-ondersteuning.

Prijzen voor ontbreken op dit moment nog. In de Verenigde Staten is de prijs voor het 41mm-model ongewijzigd gebleven ($399) en het ligt daardoor voor de hand dat het goedkoopste model in Nederland opnieuw €429 gaat kosten. Series 7 is verkrijgbaar in vijf kleuren, waaronder een blauwe behuizing, (PRODUCT)RED, Midnight, Starlight en groen.