Apple Watch Series 8 Pro krijgt nieuw ontwerp

Apple komt dit jaar met een nieuwe high-end versie van de Apple Watch Series 8. De smartwatch krijgt volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman een nieuw ontwerp met een titanium behuizing. Vorig jaar doken er al renders op van een Apple Watch met een vlak ontwerp, echter zou Apple toch voor een andere optie zijn gegaan.

Apple Watch Series 8 Pro

Gurman schrijft in zijn Power On-nieuwsbrief dat Apple Watch Series 8 Pro aanzienlijk groter zal zijn dan bestaande modellen. Het verschil zou zo groot zijn dat het model niet iedereen zal aanspreken. De smartwatch zou zijn voorzien van een scherm dat zeven procent groter zal zijn dan het grootste model van dit moment: de 45mm Apple Watch.

De high-end smartwatch van Apple krijgt een nieuw ontwerp en dat is voor het eerst sinds de introductie van Series 4 in 2018. Gurman claimt dat het ontwerp een evolutie is van de huidige rechthoekige vorm. In tegenstelling tot eerdere geruchten zou het niet gaan om een behuizing met platte zijkanten. De behuizing zou zijn gemaakt van titanium om de Apple Watch extra robuust te maken. Daarnaast zou de accuduur aanzienlijk langer zijn en dankzij een nieuwe Low Power Mode zou het model meerdere dagen op een enkele lading overleven.

Apple Watch Series 8 Pro zou als nieuwe gezondheidsfunctie de lichaamstemperatuur van de gebruiker kunnen meten. Het meten van de bloeddruk is een andere functies waar al jaren over wordt gesproken, maar deze functionaliteit zou niet voor 2025 worden geïntroduceerd. Bloedglucosemonitoring zou pas tegen het einde van het decennium klaar zijn. De overige veranderingen wat betreft de hardware klein zijn. De nieuwe modellen zouden worden aangedreven door de Apple S6-soc, dezelfde chip is ook onder de motorkap van Series 6 en 7 te vinden.

De verwachting is dat Apple het nieuwe ontwerp in september of oktober gaat onthullen. Het is nog onbekend wat de nieuwe modellen gaan kosten.