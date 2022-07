‘Apple Watch Series 8 komt in drie schermformaten’

Apple Watch Series 8 verschijnt in de tweede helft van dit jaar en zal verschillende nieuwe functies introduceren. Volgens Ross Young van Display Supply Chain Consultants en Haitong International Securities-analist Jeff Pu zal daarnaast ook het scherm groter worden.

Apple Watch Series 8

Vorig jaar suggereerde Young al dat Apple Watch Series 8 in drie schermformaten zal worden aangeboden. Op Twitter schrijf hij dat dit nieuwe model een scherm heeft van 1,99-inch. Jeff Pu heeft in een rapport aan investeerders onthuld dat Luxshare exclusief verantwoordelijk zal zijn voor de high-end Apple Watch met het grotere scherm.

New size is larger, 1.99”. — Ross Young (@DSCCRoss) July 4, 2022

Op dit moment wordt de Apple Watch aangeboden in twee formaten: 41mm (1,691-inch) en 45mm (1,901-inch). Het nieuwe model is in dat geval 0,089-inch groter en dat komt neer op een toename van bijna vijf procent. Er gaan geruchten dat Apple Watch Series 8 een nieuw ontwerp krijgt met platte randen. Dit model werd vorig jaar al door insider Jon Prosser getoond, echter introduceerde Apple enkele maanden een nagenoeg ongewijzigd ontwerp met afgeronde randen.

Apple zou ook plannen om naast de Series 8-modellen een robuuste variant op de markt te brengen. Bloomberg-journalist Mark Gurman claimt dat de drie modellen zullen beschikken over lichaamstemperatuurdetectie. De Apple Watch SE 2 zal deze functie waarschijnlijk niet krijgen. Het is met deze functie niet mogelijk om een specifieke meting uit te voeren, maar het zou wel in staat zijn om aan te geven of je koorts hebt.

De overige veranderingen wat betreft de hardware zullen volgens Gurman klein zijn. Apple Watch Series 8 zal naar verluidt worden aangedreven door de Apple S6-soc, die we ook onder de motorkap van Series 6 en 7 vinden. Hij heeft ook informatie ontvangen over vernieuwde schermen in de high-end modellen, waarvan Gurman hoopt dat ze nog helderder worden.