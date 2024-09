‘Vierde generatie iPhone SE krijgt oled-scherm’

Apple is naar verluidt van plan om volgend jaar de vierde generatie iPhone SE uit te brengen. Het toestel zou worden voorzien van een nieuw ontwerp en volgens Nikkei maakt het bedrijf ook de switch van lcd naar oled.

iPhone SE met oled-scherm

De zakenkrant schrijft dat Japanse leveranciers zoals Japan Display (JDI) en Sharp, die al jarenlang lcd-panelen leverden aan Apple, buiten de boot vallen. Mochten de geruchten kloppen dan bestaat de volledige iPhone-serie straks nog uit toestellen met oled-schermen. In 2017 bracht Apple de iPhone X op de markt als de eerste oled iPhone en sindsdien hebben ook de goedkopere modellen de overstap gemaakt.

Dit heeft grote gevolgen gehad voor de leveranciers van lcd-schermen. In 2015 leverden JDI en Sharp jaarlijks nog zo’n 200 miljoen lcd-panelen voor iPhones, maar dit aantal is in 2023 drastisch gedaald naar ongeveer 20 miljoen. Recentelijk leverden deze Japanse fabrikanten nog enkel voor de iPhone SE, het enige model met een lcd-scherm.

JDI produceert momenteel kleine oled-schermen voor onder andere de Apple Watch en richt zich nu op het herstructureren van zijn strategie met een focus op lcd-panelen voor de automotive sector. Sharp, aan de andere kant, schroeft zijn lcd-activiteiten terug, die vooral gericht waren op de televisiemarkt. Apple zou al bestellingen hebben geplaatst voor oled-schermen voor de vierde generatie iPhone SE bij de Chinese BOE Technology Group en het Zuid-Koreaanse LG Display.

De vierde generatie iPhone SE zal vermoedelijk een ontwerp krijgen dat sterk lijkt op de iPhone 14. Hierbij zou Face ID de plaats innemen van Touch ID en zou de telefoon voorzien zijn van een usb-c-poort, een Action-knop en een door Apple ontworpen 5G-modem. Daarnaast zou de iPhone SE uitgerust worden met een A18-chip en een randloos scherm, wat betekent dat de vertrouwde en iconische thuisknop komt te vervallen. Het scherm zou groter worden; van 4,7-inch naar 6,06-inch en het werkgeheugen zou verdubbeld worden naar 8 GB, zodat het apparaat ondersteuning kan bieden voor de AI-functies van iOS 18, genaamd Apple Intelligence.

De massaproductie van het nieuwe toestel zal waarschijnlijk in oktober dit jaar worden opgestart. De release van het apparaat zou voor het Chinees Nieuwjaar in januari 2025 kunnen plaatsvinden, hoewel eerdere iPhone SE-modellen in maart werden uitgebracht.