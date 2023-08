Vierde generatie iPhone SE krijgt oled-scherm, Face ID en iPhone 14-ontwerp

De vierde generatie iPhone SE krijgt naar verluidt verschillende nieuwe functies, waaronder de actieknop die later dit jaar zijn debuut zal maken op de iPhone 15 Pro. Verder is de verwachting dat het uiterlijk van de goedkoopste iPhone op de schop gaat.

Vierde generatie iPhone SE

Het nieuwe ontwerp zou gebaseerd zijn op de iPhone 14, wat overeenkomt met eerdere voorspellingen van de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo. Een van de meest significante veranderingen ten opzichte van zijn voorgangers is de aanwezigheid van een usb-c-poort. In tegenstelling tot eerdere geruchten zou de iPhone SE worden uitgerust met de gezichtsherkenningstechnologie Face ID. Op dit moment beschikt het toestel nog over een Touch ID-vingerafdruksensor.

Het meest interessante is de claim dat het toestel een actieknop zal hebben, net als de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Dit zou een duidelijk verschil zijn tussen de iPhone SE en de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, die deze functie naar verwachting niet zullen bieden. Aan de achterzijde zal een enkele camera zijn te vinden, net als op het bestaande model.

Eerder deze week werd gemeld dat fabrikanten momenteel bieden om orders van Apple te ontvangen voor de oled-schermen van de iPhone SE van de vierde generatie, wat een aanzienlijke upgrade zou zijn ten opzichte van de lcd-schermen van het huidige model. De iPhone SE van de volgende generatie zou ook een van de eerste apparaten zijn met een 5G-modem van Apple. Het nieuwe model moet in 2025 verschijnen.