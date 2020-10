Specificaties van de iPhone 12 (Mini) en iPhone 12 Pro (Max) mogelijk gelekt

Op het Chinese sociale network Weibo heeft een naar verluidt betrouwbare bron informatie gepubliceerd over de producten die Apple op 13 oktober gaat onthullen, waaronder de iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Het ‘Hi, speed’-evenement van Apple gaat volgende week dinsdag om 19:00 Nederlandse tijd van start en zal door middel van een stream live zijn te volgen.

Alles over de iPhone 12-serie

In dit artikel richten we onze focus volledig op de aankomende iPhone 12-serie. Er worden in totaal vier modellen verwacht en in tegenstelling tot voorgaande jaren zullen ze allemaal beschikken over een oled-scherm, hoewel alleen de Pro-modellen een paneel van Samsung krijgen.

De camera’s van de iPhone 12-modellen zijn mogelijk in staat op video’s in Dolby Vision vast te leggen. Deep Fusion en de nachtmodus zouden zijn verbeterd en Smart HDR zou ook een upgrade hebben gekregen, namelijk Smart HDR 3.

Super Retina XDR Display zou de naam de vier schermen zijn en Apple komt volgens de bron met de Ceramic Shield Front Cover. Deze keramische glasplaat zorgt voor een verhoogde hardheid en meer weerstand tegen vallen. MagSafe kan de naam worden van Apple’s draadloze oplaadtechnologie en de nieuwe toestellen ondersteunen dit tot maximaal 15W.

Dit is wat je van de nieuwe iPhones kan verwachten:

‌iPhone 12‌ Mini

Vanaf: vanaf $699 (€709)

Camera: twee camera’s (f/1.6)

Opslagconfiguraties: 64GB, 128GB en 256GB

Kleuren: zwart, wit, rood, blauw en groen

Modem: 5G (mmWave in VS)

Pre-order: 6 november

Lancering: 13 november

‌iPhone 12‌

Prijs: vanaf $799 (€809)

Camera: twee camera’s (f/1.6)

Opslagconfiguraties: 64GB, 128GB en 256GB

Kleuren: zwart, wit, rood, blauw en groen

Modem: 5G (mmWave in VS)

Pre-order: 16 oktober

Launch date: 23 oktober

‌iPhone 12‌ Pro

Prijs: vanaf $999 (€1159)

Camera: drie camera’s (LiDAR, groothoek met 7P-lens, f/1.6, telefoto met brandpuntsafstand van 52 mm, 4x optische zoom)

Opslagconfiguraties: 128GB, 256GB en 512GB

Kleuren: goud, zilver, grafiet, blauw

Modem: 5G (mmWave in VS)

Pre-order: 16 oktober

Launch date: 23 oktober

‌iPhone 12‌ Pro Max