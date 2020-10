Apple gaat iPhone 12 (Mini) en iPhone 12 Pro (Max) op 13 oktober onthullen: alles wat we weten

Apple gaat de gehele iPhone 12-serie op dinsdag 13 oktober om 19:00 Nederlandse tijd onthullen. Het bedrijf uit Cupertino heeft vandaag het ‘Hi, speed’-evenement aangekondigd en naast de nieuwe iPhones worden ook de veelal besproken AirTags en AirPods Studio verwacht.

iPhone 12 en iPhone 12 Pro

De iPhone 12-serie bestaat naar alle waarschijnlijkheid uit vier modellen: een 5,4-inch iPhone 12 Mini, een 6,1-inch iPhone 12, een 6,1-inch iPhone 12 Pro en de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden alle toestellen uitgerust met een oled-scherm, waarbij alleen de Pro-modellen beschikken over een duurder paneel van Samsung. De verversingssnelheid is vermoedelijk 60hz, hoewel insiders hebben aangetoond dat Apple heeft geëxperimenteerd met 120Hz.

Hier viertal heeft een behuizing met dunne bezels en Face ID-functionaliteit via de TrueDepth-camera aan de voorzijde. Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat Apple zou kiezen voor een kleinere inkeping aan de bovenkant van het scherm, echter lijkt dat er op basis van onlangs verschenen renders toch niet te gaan gebeuren. Apple is verder van plan om de stroomadapter en oordopjes niet langer mee te leveren. Gebruikers moeten hun oude oplader gebruiken of een nieuwe stroomadapter aanschaffen. Een Lightning-kabel zal nog wel aanwezig zijn.

Een andere vernieuwing is ondersteuning voor 5G voor alle iPhone 12-modellen. De duurdere iPhone 12 Pro-varianten zullen bovendien ook het snellere mmWave ondersteunen, terwijl de iPhone 12 het moet doen met sub-6Ghz. De beperkingen van mmWave maken de technologie het meest geschikt voor dichtbevolkte, stedelijke gebieden of specifieke gerichte plekken zoals luchthavens of concerten. In landelijke gebieden is mmWave-technologie niet praktisch omdat het niet genoeg bereik heeft en dat is waar de sub-6Ghz-netwerken hun kracht laten zien. Sub-6Ghz is sneller dan 4G, maar biedt niet de razendsnelle snelheden die mogelijk zijn met mmWave. Omdat deze technologie een groter bereik heeft en objecten beter kan doordringen, is het voor providers veel goedkoper om te implementeren.

Het ontwerp van de iPhone 12- en iPhone 12-serie wordt na de iPhone X ook weer onder handen genomen. De stijl doet sterk denken aan de recente iPad Pro-modellen met scherpere randen in plaats van de afgeronde randen die Apple sinds de iPhone 6 heeft gebruikt. De iPhone 12 krijgt een aluminium behuizing en roestvrijstaal voor de iPhone 12 Pro.

Er worden nieuwe camerasensoren verwacht en de iPhone 12 Pro-modellen krijgen naar verwachting LiDAR-sensoren die vergelijkbaar zijn met de LiDAR-sensor die met de iPad Pro is geïntroduceerd. Onder de motorkap vinden we de 5nm Apple A14-soc, die je mogelijk al kent van de onlangs uitgebrachte iPad Air 2020.

De iPhone 12-modellen worden vermoedelijk kort na het evenement in oktober gelanceerd. Op de iPhone 12 Pro-toestellen moet naar verluidt langer worden gewacht. Het zou kunnen zijn dat de gehele line-up pas in november beschikbaar is.