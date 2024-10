Schade aan je smartphone

Het moment dat je je telefoon van tafel ziet vallen is het moment dat je je hart vasthoudt. Wat is de schade? Meestal valt het mee, je hoesje doet goed zijn werk en je telefoon heeft de stuiter overleefd. Helaas gaat dit niet altijd zo.

De gemiddelde telefoon gaat zo’n 2,5 jaar mee. Hier zitten natuurlijk uitschieters bij, sommigen zijn bijzonder voorzichtig en geven niet veel om het de laatste features op een nieuw model. Anderen gaan elk jaar voor de laatste update, maar laten hun nieuwe iPhone 16 direct vallen als ze het nieuwste model net vers uit de doos halen.

Balen van een barst

De meeste telefoons worden vervangen na een val. Schade aan een beeldscherm kan zo stevig zijn dat de telefoon niet meer te gebruiken is en het repareren van een dergelijk scherm kan duur uitvallen. Nieuwere modellen zijn uitgerust met glas dat stukken beter tegen een stootje kan, maar een flinke val betekent toch vaak dat je actie moet ondernemen.

Waterschade is ook een veel voorkomende reden voor het vervangen van een mobiele telefoon. Door de regen fietsen met je mobiel in je zak kan soms voldoende zijn om een telefoon onherstelbaar kapot te laten gaan. En een telefoon die uit je broekzak glipt op het toilet komt vaker voor dan je misschien zou denken.

Repareren of vervangen?

Of een telefoon gerepareerd wordt laat men vaak afhangen van de mate van schade en de reparatiekosten. Ook is het bijbehorende telefoonabonnement een factor. Ben je bijna toe aan verlenging en kies je altijd voor de variant met een bijbehorende nieuwe telefoon? Dan is het wellicht zonde om diep in de buidel te tasten voor een nieuw beeldscherm of het vervangen van een batterij.

Standaard bij je inboedelverzekering

Tot enkele jaren geleden was het repareren van een mobiel eenvoudiger, je telefoon viel standaard onder je inboedelverzekering en bij schade kon je bij je verzekeraar terecht. Door de enorme toename in schademeldingen van telefoons, zijn de kosten bij verzekeraars echter flink omhooggegaan en valt de mobiele telefoon niet meer onder de standaard dekking. Met een allrisk-verzekering kan dit worden verholpen, maar ook hier kan het zijn dat er bijzondere voorwaarden gelden zoals een maximumvergoeding of een bijzonder eigen risico.

Geen recht op verzekering

Ook keert een allrisk-verzekering niet altijd uit bij schade aan een telefoon. Als er sprake is van opzet vervalt het recht op vergoeding, dit geldt bijvoorbeeld ook als je mobiel uit je auto is gestolen en daar in het zicht lag.

Een aanvullende smartphone verzekering

Een speciale verzekering voor je smartphone behoort ook tot de mogelijkheden. Sommige verzekeraars bieden dit aan als extra pakket, je kan je ook los verzekeren bij de aanschaf van je telefoon. De maandelijkse termijnen van deze smartphone verzekeringen zijn vaak hoog en hier kunnen wederom aanvullende voorwaarden gelden.

Denk dan aan een gecontracteerde reparateur bijvoorbeeld, waardoor je je telefoon verplicht een tijdje kwijt bent en niet van de 30 minuten service in de stad gebruik kan maken. Het loont dus om na aanschaf van je telefoon thuis rustig naar de polissen van deze extra pakketten te kijken. Het is dan wel belangrijk dat je intussen je telefoon heel houdt.