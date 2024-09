iPhone 16 Pro (Max) pre-order: alles wat je moet weten

Vandaag, vrijdag 13 september 2024, kunnen Apple-liefhebbers eindelijk hun pre-order plaatsen voor de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max, kort na de onthulling tijdens het ‘It’s Glowtime’-evenement. Tijdens het evenement werden de nieuwe functies van beide toestellen gepresenteerd, waaronder grotere schermen, een Apple A18 Pro-soc en een speciale cameraknop.

iPhone 16 Pro (Max) pre-order

Hoe laat begint de pre-order?

De iPhone 16 Pro en 16 Pro Max zijn vanaf vrijdag 13 september 2024 om 14:00 uur Nederlandse tijd te pre-orderen. Consumenten kunnen kiezen om de toestellen los aan te schaffen of in combinatie met een abonnement via diverse providers.

Waar te koop?

iPhone 16 Pro kopen

iPhone 16 Pro los: Amazon, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Apple Store



Amazon, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Apple Store iPhone 16 Pro met abonnement: KPN, Vodafone en Odido

iPhone 16 Pro Max kopen

iPhone 16 Pro Max los: Amazon, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Apple Store



Amazon, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Apple Store iPhone 16 Pro Max met abonnement: KPN, Vodafone en Odido

Beschikbaarheid iPhone 16 Pro

Als je een van de toestellen op tijd hebt besteld, kun je je nieuwe iPhone op vrijdag 20 september in ontvangst nemen. Mocht er voorraad zijn dan zullen de nieuwe iPhones ook in de winkels liggen.

iPhone 16 Pro (Max) prijzen

De prijzen van de iPhone 15 Pro-serie zijn in vergelijking met vorig jaar ongewijzigd gebleven. Het reguliere model start nog steeds met 128GB opslagruimte en de Max vanaf 256GB. Dit zijn de adviesprijzen van de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max:

Model 128 GB 256 GB 521 GB 1 TB iPhone 16 Pro €1229 €1359 €1609 €1859 iPhone 16 Pro Max €1479 €1729 €1979

Welke kleuren?

De iPhone 16 Pro-modellen zijn beschikbaar in vier kleuren: black titanium, natural titanium, white titanium, and desert titanium. Apple benadrukt dat het titanium ontwerp het meest premium materiaal is dat ooit in een iPhone is verwerkt. Vanwege de grotere accu’s en schermen zijn beide modellen wel een fractie zwaarder dan de vorige generatie.

Nieuwe functies iPhone 15 Pro (Max)

Grotere schermen

De nieuwe Pro-serie beschikt over de dunste bezels die Apple ooit in een product heeft verwerkt en introduceert grotere schermformaten. De iPhone 16 Pro heeft een scherm van 6,3-inch, terwijl de iPhone 16 Pro Max een 6,9-inch display biedt — het grootste scherm ooit op een iPhone. Beide toestellen zijn uitgerust met een oled-display dat een verversingssnelheid tot 120Hz ondersteunt. Dit zorgt voor vloeiende animaties en een responsieve ervaring, wat vooral merkbaar is bij het scrollen en gamen.

Apple A18 Pro-soc

Onder de motorkap van de iPhone 16 Pro vinden we de A18 Pro-soc, die Apple op het geavanceerde 3nm-procedé laat produceren door TSMC. De chip beschikt over een Neural Engine met 16 cores en verbeterde geheugenbandbreedte, wat zorgt voor een 15 procent snellere verwerking van AI-gerelateerde taken (Apple Intelligence komt voorlopig nog niet naar Nederland). De grafische processor (gpu) telt zes cores en levert 20 procent meer prestaties dan zijn voorganger. Het cluster van de cpu bestaat uit zes cores, waaronder twee prestatiecores en grotere caches. Volgens Apple is het ontwerp 15% sneller.

Nieuwe camera’s

De nieuwe iPhone 16 Pro-modellen zijn uitgerust met een verbeterde primaire camera. Het betreft een 48-megapixelsensor en een f/1.78-lens. Dit jaar komt ook de 5x-telelens naar de kleinere Pro-variant, een functie die eerder alleen beschikbaar was voor de Pro Max-gebruikers. De ultragroothoeklens op de camera maakt eveneens gebruik van een 48-megapixelsensor.

Camera Control

Een belangrijke toevoeging is dit jaar een extra knop om de camera te bedienen. Apple noemt dit Camera Control en hiermee tactiele schakelaar die de klikervaring versterkt, een gevoelige druksensor die een lichte druk kan herkennen en een capacitieve sensor voor touch-interacties. Een nieuwe previewfunctie in de Camera-app helpt gebruikers bij het kaderen van hun foto en het aanpassen van instellingen, zoals zoom, belichting of scherptediepte, door hun vinger over de Camera Control-knop te schuiven. Ontwikkelaars krijgen ook toegang tot Camera Control, waardoor de functie ook in apps van derden beschikbaar zal komen.

4K met 120 frames per seconde

Beide toestellen ondersteunen voor het eerst 4K-video-opnames met 120 frames per seconde. Gebruikers kunnen in de Foto’s-app de framerate aanpassen, waarbij opties beschikbaar zijn om video’s af te spelen in 60 fps of 24 fps. De iPhone 16 Pro-serie is uitgerust met vier microfoons die zijn ontworpen om ruis te verminderen en de audiokwaliteit van video’s te verbeteren. Een nieuwe functie stelt gebruikers in staat om audio in Spatial Audio op te nemen/ Bovendien biedt de software de mogelijkheid om met de optie Audio Mix verschillende audiotracks te scheiden en aan te passen.