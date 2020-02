Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra kunnen video’s opnemen in 8K

De Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra zijn de eerste smartphones waarmee je video’s kan opnemen in 8K (24 frames per seconde). Deze indrukwekkende resolutie van 7680 × 4320 pixels komt ook met een nadeel, want het neemt aanzienlijk meer opslagruimte in beslag.

Volgens de officiële cijfers van Samsung resulteert een 8K-video van 60 seconden in een bestand van 600MB (met behulp van de HEVC-codec). Dat is minder dan het dubbele van het 350 MB-bestand dat je krijgt als je 1 minuut 4K-video opneemt met een Galaxy S10. Overigens is er geen videostabilisatie beschikbaar bij het gebruik van de 8K-modus.

Het goede nieuws is dat de gebruiker het opslaggeheugen eenvoudig kan uitbreiden met een microSD-kaart. De Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra komen standaard met 128GB aan opslag, echter zijn de twee duurste modellen ook te configureren met 512GB opslagruimte.

De functie vereist veel rekenkracht en dat betekent dat je met de Galaxy S20-serie geen 8K-video’s van meer dan 5 minuten kan vastleggen, waarbij het niet uitmaakt of je beschikt over de Exynos- of Snapdragon-versie. Dergelijke beperkingen zijn overigens niet nieuw, want met de Galaxy S10-serie kun je 10 minuten in 4K (30 fps) opnemen of 5 minuten bij 60 fps.

De toestellen zijn nu beschikbaar voor pre-order in de webshop van Samsung, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt. Daarnaast is de Galaxy S20-serie ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar bij KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Bij een pre-order voor de Galaxy S20+ of S20 Ultra ontvang je bovendien de Galaxy Buds+ t.w.v. €169,99 cadeau.