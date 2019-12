Samsung Galaxy S10 voor laagste prijs ooit in Nederland: nu ook met gratis Galaxy Fit E

Ben je op zoek naar de Samsung Galaxy S10 dan hebben we voor jou een prachtige deal gevonden. Bij Amazon wordt het toestel namelijk voor slechts €552,33 aangeboden en dat is niet het enige, want je krijgt er ook nog een Galaxy Fit E gratis bij. Bovendien krijg je drie jaar garantie op de Galaxy S10 in plaats van de gebruikelijke twee.

In Nederland is de S10 te koop vanaf €606,99 en wordt de Fit E verkocht voor €36,96. Je kan bij Amazon kiezen voor de S10 in zwart of groen, terwijl de Fit E in het zwart, wit of geel beschikbaar is. Plaats beide producten in het winkelmandje om de korting te krijgen. Bezorging in Nederland en België is gratis en afrekenen is mogelijk met iDEAL, creditcard of per bankoverschrijving. Deze actie loopt nog tot en met 31 december of zolang de voorraad strekt.