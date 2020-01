Samsung Galaxy S10-serie scherp geprijsd tijdens MediaMarkt BTW-actie 2020

De Samsung Galaxy S10e, S10 en S10+ behoren tot de beste Android-smartphones van dit moment en tijdens de MediaMarkt BTW-actie is het drietal scherp geprijsd. Je kan de komende vier dagen de Galaxy S10e voor €457 bestellen (elders vanaf €549), de Galaxy S10 voor €576 (elders vanaf €679) en de S10+ wordt voor €640 (elders vanaf €779) aangeboden. Wees er snel bij, want deze actie is nog tot en met zondag 26 januari geldig of zolang de voorraad strekt.

Samsung BTW-actie

Het drietal is voorzien van een Infinity O-scherm (oled) met een maximale helderheid van 800 nits. De Galaxy S10e heeft een 5,8-inch scherm (Gorilla Glass 5) met een resolutie van 2280 x 1080 pixels (438 pixels per inch) en een beeldverhouding van 19:9. De beeldverhouding van de 6,1-inch Galaxy S10 en 6,3-inch S10+ is identiek, echter hebben beide toestellen een scherm met een hogere resolutie van 3040 x 1440 pixels en Gorilla Glass 6.

Onder het scherm van de twee grotere modellen vinden we een ultrasone vingerafdruksensor, terwijl de vingerafdruksensor van de S10e zit verwerkt in de aan/uit-knop aan de rechterzijde. De toestellen komen met gezichtsherkenning, hoewel er alleen bij de S10 en S10+ melding wordt gemaakt van een beter beveiligde 3d-scan.

Drie camera’s aan achterzijde

Aan de achterzijde van de Galaxy S10 en S10+ vinden we een cameramodule die bestaat uit een 12-megapixelsensor (f/2.4) met telelens (45 graden) voor optische zoom, 12-megapixelsensor (f/1.5) met wijdhoeklens (77 graden) en een 16-megapixelsensor (f/2.2) met een ultra wijdhoeklens (123 graden). De Galaxy S10e moet het doen met een 12-megapixelsensor (f/1.5) met wijdhoeklens (77 graden) en een 16-megapixelsensor (f/2.2) met een ultra wijdhoeklens (123 graden).

In de rechterbovenhoek van alle toestellen is er gekozen voor een 10-megapixelsensor met Dual Pixel-autofocus en een diafragma van f/1.9. Volgens het overzicht is het de eerste selfiecamera die beelden kan vastleggen in 4k. De Galaxy S10+ is als enige voorzien van een secundaire 8-megapixelsensor, waarmee diepte kan worden gemeten voor de Live Focus-functie.

Sneller en slimmer

De Galaxy S10-serie in Nederland aangedreven door de Exynos 9820-soc van Samsung. Het ontwerp bestaat uit drie clusters: twee Exynos M4-cores, twee ARM Cortex A75-cores en vier Cortex A55-cores. Samsung heeft ook een npu aan de chip toegevoegd voor het versnellen van machine learning. Het modem heeft 4g-ondersteuning met theoretische maximale downloadsnelheid van 2Gbit/s en 316MBit/s upload.

Er is ondersteuning aanwezig voor de nieuwe Wi-Fi 802.11ax, wat staat Wi-Fi 6. Overigens zullen slechts een kleine groep gebruikers profiteren van de nieuwe technologie, omdat er vrijwel geen Wi-Fi 6-routers beschikbaar zijn. Bovendien zorgt Wi-Fi 6 niet voor grote verbeteringen, maar richt de technologie zich voornamelijk op het verbeteren van de prestaties van netwerken waar een groot aantal apparaten op zijn aangesloten.

Andere apparaten opladen

De accucapaciteit van de S10e, S10 en S10+ bedraagt respectievelijk 3000mAh, 3400mAh en 4100mAh. De smartphones bieden ondersteuning (omgekeerd) draadloos laden en de Super Slowmo-functie kan ditmaal langere video’s van 0,4 tot 0,8 seconde vastleggen. Er zijn configuraties beschikbaar met 6GB, 8GB of 12GB aan werkgeheugen, speakers en een headset van AKG, Dolby Atmos, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor HDR 10+.