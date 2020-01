Renders onthullen ontwerp Samsung Galaxy S20 Ultra 5G met Space Zoom-camera

De Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra worden op 11 februari officieel gepresenteerd tijdens het aankomende Unpacked-evenement, echter blijft er nog steeds nieuwe informatie over het drietal verschijnen. In de afgelopen periode werden al CAD-gebaseerde renders gepubliceerd, maar sinds enkele uren zijn nu ook de officiële persrenders van de Galaxy S20 Ultra 5G gelekt. Dit toestel is het absolute vlaggenschip van de Galaxy S20-serie met enkele exclusieve functies, waaronder een periscoopcamera met Space Zoom.

Op de afbeeldingen is de Galaxy S20 Ultra 5G te zien in het zwart en grijs. De voorkant bestaat vrijwel geheel uit scherm met een kleine opening voor de selfiecamera. Het zou gaan om een 6,9-inch 120Hz Infinity-O-scherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixels (511 pixels per inch) en een beeldverhouding van 20:9. Het scherm is naar verluidt plat met gebogen 2.5D-glas, een verandering ten opzichte van de gebogen oled-panelen die we de afgelopen jaren op de meeste high-end Samsung-smartphones hebben gezien.

Het camera-eiland aan de achterzijde is half zo breed als het toestel en steekt een beetje uit de behuizing. De module bestaat uit twee delen: een vierkant gedeelte bovenaan met drie sensoren en in het onderste blok vinden we de indrukwekkende perioscoopcamera. De periscoopcamera zal in staat zijn om tot 10x optisch te zoomen, maar Samsung gaat ook 100x digitale zoom mogelijk maken, een functie die het Space Zoom zal noemen.

Dit is wat je van de Galaxy S20-serie kan verwachten: