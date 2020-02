‘Productie iPhone 12 wordt uitgesteld, iPhone SE 2/iPhone 9 ligt op schema’

In Taiwan bereiden leveranciers zich voor op de productie van een nieuwe en goedkopere iPhone. Dat claimt DigiTimes op basis van bronnen binnen de toeleveringsketen van Apple. Het toestel verscheen in de afgelopen maanden in verschillende geruchten als de iPhone SE 2 of iPhone 9.

Terwijl de goedkopere iPhone op schema ligt, meldt DigiTimes dat Apple is gestopt met het sturen van technici naar China om Engineering Validation Test-fase van de iPhone 12 te ondersteunen. Vorige maand zei Apple dat het reizen naar China beperkt tot alleen bedrijfskritieke doeleinden vanwege de uitbraak van het coronavirus, die ook veel Apple-leveranciers heeft gedwongen hun activiteiten op te schorten.

Bronnen hebben aan DigiTimes meegedeeld dat de productie van de iPhone 12-modellen niet in juni van start gaat. De effecten van het coronavirus zijn desondanks nog moeilijk in te schatten, omdat niemand exact weet hoe de uitbraak exact zal verlopen. Een productievertraging hoeft overigens niet te betekenen dat Apple de iPhone 12-serie gaat uitstellen, hoewel het vermoedelijk wel zal kunnen resulteren in flinke tekorten.

→ Lees ook: iPhone 12-serie bestaat uit vier modellen met kleinere en grotere schermen

Apple zou in de tweede helft van 2020 vier nieuwe iPhone-modellen willen uitbrengen, die allemaal ondersteuning bieden voor 5G-connectiviteit. Dit claim JPMorgan-analist Samik Chatterjee in zijn meest recente rapport. Volgens de bronnen van Chatterjee werkt het bedrijf aan een 5,4-inch iPhone, twee iPhone-modellen met een 6,1-inch scherm en een 6,7-inch iPhone.

“De nieuwe iPhones zijn alle oled-telefoons met een schermgrootte van 5,4-inch (één model), 6,1-inch (twee) en 6,7-inch (één), waarmee de schermen groter zijn dan de iPhone 11 Pro (5,8-inch) en iPhone 11 Pro Max (6,5-inch) We verwachten de twee high-end iPhones (één 6.1-inch, één 6.7-inch) komen met mmWave-ondersteuning, drie camera’s en 3D-detectie, terwijl de low-end iPhones (één 6.1-inch, één 5.4-inch) ondersteuning zullen bieden voor alleen 5G sub-6GHz en twee camera’s (geen 3D-detectie)”, aldus Chatterjee in zijn rapport.

Twee van de duurdere iPhones zullen worden uitgerust met nieuwe camera’s aan de achterzijde met ‘3D-detectie’ voor verbeterde augmented reality-functies, terwijl de andere modellen over twee camera’s beschikken die vergelijkbaar zijn met het camerasysteem van de iPhone 11. De verwachting is dat Apple het X55-modem van Qualcomm gaat inzetten voor alle nieuwe iPhones. Dit modem kan zowel mmWave- als het 5G sub-6GHz-spectrum ondersteunen, echter is er een extra mmWave-antenne nodig voor mmWave-ondersteuning.