Opnieuw verwijzingen gevonden naar iPhone 9/iPhone SE (2020)

Vorige week werd gesuggereerd dat de nieuwe goedkopere iPhone op zeer korte termijn zal worden gepresenteerd. In de afgelopen dagen zijn er nogmaals verwijzingen gevonden die suggereren dat de introductie van de iPhone 9 of iPhone SE (2020) op ieder moment kan plaatsvinden.

De Chinese retailer JD.com heeft een productpagina online gezet voor de iPhone 9 met een afbeelding van een smartphone onder een doek. Op de pagina zijn voor de rest helaas geen specificaties zichtbaar.

Daarnaast werd de iPhone 9 door de Amerikaanse provider Verizon voor het eerst genoemd in een lijst van smartphones die in aanmerking komen voor het inruilprogramma van het bedrijf.

Over de naam is momenteel nog de nodige onduidelijkheid, omdat een screenprotector van Belkin vorige week werd geüpdatet om compatibiliteit voor de iPhone SE toe te voegen. De screenprotector was eerder alleen geschikt voor de 4,7-inch iPhone 7 en iPhone 8, waardoor de oude 4-inch iPhone SE in ieder geval niet kan worden gebruikt.

Volgens verschillende geruchten krijgt de iPhone 9 of iPhone SE (2020) een 4,7-inch lcd-scherm en is het ontwerp gebaseerd op de iPhone 8. Onder de motorkap vinden we de Apple A13-soc in combinatie met 3GB aan werkgeheugen. Apple zou de iPhone SE in drie opslagconfiguraties willen aanbieden: 64GB, 128GB en 256GB. Verder kan er worden gekozen uit de kleuren zwart, wit en rood. Een klein deel van de opbrengst van de PRODUCT (RED)-optie gaat naar een goed doel. Ten tijde van de lancering zullen er vijf cases beschikbaar zijn: zwart (silicone), wit (silicone), rood (leer), zwart (leer) en blauw (leer).