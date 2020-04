‘Apple komt spoedig met goedkopere iPhone SE (2020)’

De geruchten doen al meer dan een jaar de ronde, maar volgens 9to5Mac komt Apple op zeer korte termijn dan toch eindelijk met een nieuw iPhone-instapmodel. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde site zal het bedrijf het toestel introduceren als de iPhone SE, waarbij er naar de nieuwe hardware verwezen als de 2020-versie.

iPhone SE 2020

De tweede generatie iPhone SE (2020) zou mogelijk zelfs vandaag al door Apple kunnen worden aangekondigd, hoewel een onthulling volgende week meer voor de hand ligt. De nieuwe iPhone SE is naar verluidt gebaseerd op het ontwerp van de iPhone 8, hoewel de accucapaciteit van het toestel aanzienlijk zou zijn verbeterd door de verwijdering van de 3D Touch-laag. Onder de motorkap wordt de Apple A13-soc verwacht. Deze chip vinden we ook terug in de huidige iPhone 11-, 11 Pro- en 11 Pro Plus-modellen en is twee generaties nieuwer dan de A11 Bionic van de iPhone 8-serie.

Het ligt voor de hand dat de nieuwe iPhone SE de goedkoopste iPhone gaat worden in de line-up van Apple. Het bedrijf richt zich vermoedelijk op klanten die niet het nieuwste ontwerp hoeven te bezitten, maar voor relatief weinig geld een betrouwbare en snelle smartphone kunnen kopen die de komende jaren probleemloos wordt geüpdatet naar nieuwe versies van iOS. Bovendien zullen nieuwe functies als Express Transit en CarKey ook aanwezig zijn.

Apple zou de iPhone SE in drie opslagconfiguraties willen aanbieden: 64GB, 128GB en 256GB. Verder kan er worden gekozen uit de kleuren zwart, wit en rood. Een klein deel van de opbrengst van de PRODUCT (RED)-optie gaat naar een goed doel. Ten tijde van de lancering zullen er vijf cases beschikbaar zijn: zwart (silicone), wit (silicone), rood (leer), zwart (leer) en blauw (leer).