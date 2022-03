Nieuwe renders tonen iPhone 14 Pro met pilvormige opening voor Face ID

De iPhone 14 Pro verschijnt pas in de tweede helft van 2022, maar de Indiase website 91Mobiles heeft ons dankzij een reeks CAD-renders mogelijk een goed idee gegeven wat we kunnen verwachten. Op de beelden is goed te zien dat Apple in tegenstelling tot afgelopen jaar weer de nodige zichtbare veranderingen gaat doorvoeren in het ontwerp.

iPhone 14 Pro

Er gaan al de nodige tijd geruchten dat Apple afscheid wil nemen van de inmiddels bekende notch, die zijn intrede maakte in de iPhone X. De renders van de iPhone 14 Pro laten zien dat het ronde gat wordt gebruikt voor de Face ID-dotprojector, terwijl de camera en de Face ID-infraroodcamera in de pilvormige opening worden geplaatst. In de bovenste rand wordt opnieuw de luidspreker verwerkt.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde insider Jon Prosser zou de iPhone 14 Pro ook een stukje dikker worden, waardoor de lenzen van de camera’s gelijk komen te liggen met het frame. Deze nieuw renders presenteren echter een iPhone zien die grotendeels ongewijzigd is in vergelijking met de iPhone 13 Pro; de drie camera’s steken namelijk opnieuw uit het frame.

De bronnen van Prosser suggereerden ook dat Apple voor de iPhone 14 Pro heeft gekozen voor ronde volumeknoppen en opnieuw ontworpen luidsprekers, maar ook deze veranderingen zijn niet zichtbaar op de vandaag gepubliceerde renders. Apple maakt gedurende het ontwikkelingsproces meerdere ontwerpen en het zijn dat de door Prosser genoemde veranderingen zijn teruggedraaid of dat de renders simpelweg gebaseerd zijn op een ander ontwerp.

Er zullen dit jaar vier nieuwe iPhones 14-modellen worden uitgebracht. Apple neemt afscheid van de iPhone Mini en de line-up zal bestaan uit de iPhone 14 (D27) met een 6,1-inch scherm en de iPhone 14 Max (D28) krijgt een 6,7-inch scherm. Beide modellen krijgen dezelfde resolutie als de iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max. Daarnaast worden de iPhone 14 Pro (D73) en iPhone 14 Pro Max (D74) voorzien een langer scherm om plaats te bieden aan de nieuwe pilvormige opening aan de bovenzijde, dat de huidige notch zal vervangen.