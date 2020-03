‘Nieuw camerasysteem voor iPhone 12 Pro (Max), geen ToF voor iPhone 12’

Er gaan al geruime tijd geruchten dat Apple van plan is om een door laser aangedreven time-of-flight (ToF) 3D-sensor aan zijn iPhone 12-serie toe te voegen. Deze technologie moet nieuwe augmented reality-ervaringen mogelijk maken en de kwaliteit van foto’s verbeteren. Het is nog onbekend of de functie aanwezig zal zijn op alle nieuwe modellen of alleen de iPhone 12 Pro-serie.

Volgens bronnen van Fast Company heeft Apple het in San Jose (Verenigde Staten) gevestigde Lumentum ingeschakeld voor de levering van de VCSEL-lasers die de 3D-dieptesensor naar ten minste één van de nieuwe iPhone 12-modellen moet brengen. Deze laser is momenteel een belangrijk onderdeel van de TrueDepth-camera van de recente iPhones. De technologie wordt ingezet voor verschillende functies zoals de gezichtsherkenningstechnologie Face ID, Animoji en Portret-modus. Een ToF-camerasysteem is echter een grote stap voorwaarts vanwege het geavanceerdere gebruik van de laser.

De laser voor het TrueDepth-systeem projecteert een patroon van 30.000 laserpunten op het gezicht van een gebruiker om een nauwkeurig 3D-beelden voor authenticatie te genereren. Een ToF-sensor berekent daartegen de tijd die een laser nodig heeft om een object te bereiken. Deze data kan daarna worden gebruikt om een 3D-beeld van de omgeving te creëren. Dit zorgt voor een nauwkeurigere dieptewaarneming en een betere plaatsing van virtuele objecten in augmented realtiy. Verder zou de technologie helpen om diepte beter vast te leggen bij het maken van een normale foto.

Meerdere betrouwbare bronnen hebben naar buiten gebracht dat de ToF-sensor zal worden toegevoegd aan het camerasysteem van de iPhone 12-serie. Die geruchten suggereerden dat twee duurdere iPhones die dit jaar komen, de nieuwe ToF-sensor zullen gebruiken, wat betekent dat deze mogelijk niet beschikbaar is voor de goedkopere modellen. Het ligt daardoor voor de hand dat de functie alleen beschikbaar zal zijn op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Apple is naar verluidt van plan om in het najaar vier nieuwe ‌iPhone‌-modellen uit te brengen. De iPhone 12-serie zou bestaan uit vier modellen met een oled-scherm en 5G-modellen in de volgende formaten 5,4-inch, 6,1-inch en 6,7-inch.