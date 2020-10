Meer informatie over iPhone 12 (Mini) en iPhone 12 Pro (Max) gedeeld: geen 120Hz-scherm

De doorgaans goed geïnformeerde telecominsider Max Weinbach heeft via zijn Twitter-account @PineLeaks enkele nieuwe details over de aankomende iPhone 12-serie gedeeld. Volgens Weinbach is de informatie die afgelopen vrijdag op het Chinese Weibo verscheen legitiem, maar hij heeft nog enkele additionele details gepubliceerd.

https://t.co/EPj76hm9wZ The "dynamic zoning algorithm" is shipping. The redesigned TrueDepth Camera System though, is not. Instead, a more "tightly" arranged TrueDepth will be shipped with the 5.4" iPhone. The notch shrinks horizontally, but increases slightly vertically.

Apple zou naar verluidt nog steeds van plan zijn om zijn ‘dynamische zone-algoritme’ te introduceren, wat moet resulteren in een snellere Face ID-functie. Alleen de iPhone 12 Mini zou een kleinere inkeping krijgen vanwege het kleinere 5,4-inch scherm. Dit zou worden gerealiseerd door de componenten van het TrueDepth-camerasysteem dichter op elkaar te plaatsen. Deze configuratie zorgt er echter wel voor dat de inkeping hoger wordt.

Improved digital zoom will be achieved by combining several frames at different zoom levels and stacking them together – an hybrid of cropping and optical zooming. An algorithm based off of Deep Fusion will take care of correct alignment and sharpening. Smart HDR 3 does the rest.

Weinbach verwacht dat de iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max aanzienlijk verbeterde digitale zoom zullen bieden via verbeteringen op het gebied van software. Daarnaast profiteert de iPhone 12 Pro-serie van een verbeterde optische zoomlens.

The new Ultra Wide is definitely getting a larger aperture, which will result in significantly improved Low Light performance across the board. Again, pay attention to the 12 Pro Max.

Er zou ook een ‘soort macrocamera’ zijn en de ultrawide lensdiafragma kan dichter bij onderwerpen komen, hoewel dit niet de belangrijkste nieuwe functies zullen zijn. De ultrabrede lens heeft een tot 35% groter diafragma om de prestaties bij weinig licht te verbeteren. Verder zullen de camera’s in staat zijn om video’s in 4k met 120 of 240 frames per seconde op te nemen.

https://t.co/XjFk5c1zNM Expect at least an 1 hour battery life increase for the Pro Models. As seen in internal tests, the 5.4" iPhone will perform worse than the current iPhone 11, which is expected because of its form factor.

Onder de motorkap van de iPhone 12 Pro-serie is de Apple A14-soc te vinden en deze nieuwe chip levert betere prestaties en is tegelijkertijd efficiënter. Dit zal resulteren in een accuduur die minstens één uur langer is. De iPhone 12 Mini zal naar verwachting qua accuduur minder presteren dan de iPhone 11 vanwege de kleinere behuizing.

I’m told that 120hz not being implemented in iPhone 12 Pro is 100% about battery life.

Hardware was more than capable — but it just eats through battery, and 5G drains enough battery by itself.

It was basically a choice between 120hz or 5G, and they picked 5G. Rightfully so.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 11, 2020