Ontwikkeling iOS 16 afgerond, presentatie iPhone 14 (Pro) op 7 september

De ontwikkelaars van Apple hebben volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman de ontwikkeling van iOS 16 afgerond. In de komende bèta’s zullen er geen nieuwe functies of wijzigingen worden geïntroduceerd in plaats daarvan zal alles in het teken staan van het oplossen van bugs. Apple zou iOS 16 en watchOS 9 samen met de nieuwe iPhone 14- en Apple Watch Series 8-modellen in september willen uitbrengen, gevolgd door iPadOS 16 en macOS Ventura in oktober.

iOS 16 en iPhone 14

De belangrijkste vernieuwing die iOS 16 brengt is het aanpasbare lockscreen met widget en voor de iPhone 14 Pro komt er mogelijk nog een always-on-display. Verder is er de mogelijkheid om een iMessage-bericht te bewerken of te verwijderen na het versturen, een gedeelde iCloud-bibliotheek om foto’s te delen met familie en vrienden, een vernieuwde Home-app en meer. Op de iPhones met notch is straks ook weer het percentage van de accu te zien in de statusbalk.

Het evenement waar de iPhone 14 (Max), iPhone 14 Pro (Max) en de Apple Watch Series 8-modellen worden aangekondigd zal naar verluidt op woensdag 7 september plaatsvinden. Tijdens dit evenement zal ook bekend worden gemaakt wanneer iOS 16 en watchOS 9 worden uitgebracht. Gurman claimt dat er in oktober nog een evenement zal worden gehouden met nieuwe Mac’s en iPad’s, waaronder de iPad Pro-modellen met M2-soc.