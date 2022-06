‘iPhone 14 Pro (Max) krijgt always-on-display’

De iPhone 14 Pro-modellen krijgen naar verluidt voor het eerst de beschikking over een always-on-display, waarmee het apparaat informatie blijft weergeven zonder dat het scherm moet worden geactiveerd door er bijvoorbeeld op te tikken. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman zal de functie op de iPhone 14 Pro (Max) ondersteuning bieden voor de widgets van het nieuwe iOS 16-lockscreen, waaronder het weer, fitness en meer.

iPhone 14 Pro

“Net als de Apple Watch zal de iPhone 14 Pro widgets kunnen tonen met het weer, agenda, aandelen, activiteiten en andere gegevens terwijl het scherm op een lage helderheid en framerate blijft”, aldus Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. “Daarnaast zal een instelling zijn – net als bij de Apple Watch – die voorkomt dat gevoelige gegevens op het vergrendelscherm verschijnen zodat iedereen ze kan zien.” Het ligt voor de hand dat het always-on-display van de iPhone 14 Pro ook de tijd, datum en ongelezen notificaties kan tonen.

Om de accuduur acceptabel te houden zal het scherm op een lagere helderheid en verversingssnelheid werken. Op de huidige modellen kan de verversingssnelheid worden verlaagd naar 10Hz in ruststand en volgens Ross Young, ceo van Display Supply Chain Consultants (DSCC), kan de iPhone 14 Pro op slechts 1Hz werken, waardoor het toestel nog minder energie verbruikt.

De iPhone 14 Pro-modellen worden waarschijnlijk in september gepresenteerd. Apple komt dit jaar met vier iPhone 14-modellen: een 6,1-inch iPhone 14, een 6,7-inch iPhone 14 Max, een 6,1-inch iPhone 14 Pro en de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max. In tegenstelling tot de iPhone 14 Pro-serie zouden de reguliere iPhones nog steeds beschikken over een notch. De iPhone Mini zou door Apple zijn geschrapt vanwege tegenvallende verkoopcijfers en het bedrijf zou zich alleen nog willen richten op grotere toestellen.