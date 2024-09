iPhone 16 Pro (Max) krijgt nieuwe kleuroptie: Desert Titanium

Volgens een nieuwe lek van de bekende leaker Majin Bu zal de aankomende iPhone 16 Pro-serie van Apple een nieuwe kleuroptie krijgen genaamd ‘Desert Titanium’. Deze kleur zal naar verluidt het huidige ‘Blue Titanium’ vervangen, die beschikbaar is op de iPhone 15 Pro-modellen. De verwachting is dat de nieuwe iPhones in september worden gepresenteerd en gelanceerd.

Nieuwe kleur iPhone 16 Pro: Desert Titanium

Majin Bu deelde zondag op X een afbeelding van de ringen rondom de cameralens die vermoedelijk bestemd zijn voor de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max-modellen. De kleur wordt omschreven als een soort donker goud, vergelijkbaar met de oude paarse kleur, maar discreter en dieper van tint. Eerder dit jaar vergeleek Bu ‘Desert Titanium’ met de gouden kleur van de iPhone 14 Pro-serie, maar hij benadrukte destijds dat deze nieuwe tint ‘dieper en zwaarder’ zou zijn.

Lees ook → iPhone 16 Pro (Max): nieuwe camera’s, minder lensflare en extra optische zoom

Glanzende afwerking

Naast de nieuwe kleuroptie zullen de iPhone 16 Pro-modellen ook enkele subtiele aanpassingen krijgen in de bestaande kleuren. Zo zou ‘Black Titanium’ donkerder worden dan de bestaande kleurvariant, terwijl ‘Natural Titanium’ een meer uitgesproken grijze afwerking zou krijgen. Er gaan geruchten dat Apple een verbeterd proces gebruikt voor het afwerken en kleuren van titanium, wat zal resulteren in meer glans in vergelijking met de geborstelde afwerking van de iPhone 15 Pro-modellen. Deze glanzende afwerking zou meer lijken op het roestvrij staal dat Apple in voorgaande jaren gebruikte, maar zou tegelijkertijd beter bestand zijn tegen krassen.