iPhone 16 Pro (Max): nieuwe camera’s, minder lensflare en extra optische zoom

Verwacht wordt dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max in september 2024 worden gelanceerd, waarbij naar verluidt een sterk verbeterd camerasysteem wordt geïntroduceerd. Deze verbeteringen bestaan uit een vernieuwde 48-megapixel ultrawide-camera, een verbeterde hoofdcamera, een coating om lensflare tegen te gaan en verbeterde optische zoommogelijkheden op het standaardmodel.

Cameraverbeteringen iPhone 16 Pro (Max)

Verbeterde hoofdcamera

Apple zou een nieuwe sensor van Sony willen introduceren voor de primaire camera. Het nieuwe ontwerp van het Japanse bedrijf moet de prestaties bij weinig licht verbeteren. Sony claimt dat de ‘2-Layer Transistor Pixel’-technologie de fotodiodes (die fotonen omzetten in elektrische signalen) en de pixelelektronen (die deze elektrische signalen controleren) verdeelt over verschillende lagen van substraat die op elkaar gestapeld zijn. De gestapelde technologie maakt het ook mogelijk om de grootte van de amp-transistoren te vergroten. Deze twee voordelen betekenen dat individuele pixels bijna tweemaal zoveel licht kunnen opvangen, wat zorgt voor minder ruis bij weinig licht.

Minder lensflare

Om lensflare bij heldere verlichtingsomgevingen aan te pakken, wordt gemeld dat Apple werkt aan een nieuwe lenscoatingtechnologie genaamd “atomic layer deposition” (ALD), dat reactieve gassen gebruikt om een zeer dunne laag materiaal aan te brengen bovenop een bestaand object. Deze coating zou de interne reflecties verminderen, waardoor de kwaliteit van afbeeldingen in uitdagende lichtomstandigheden verbetert.

Verbeterde optische zoom

De iPhone 16 Pro zal waarschijnlijk dezelfde optische zoommogelijkheden hebben als het grotere model. Vorig jaar introduceerde Apple het tetraprismacamerasysteem exclusief voor de iPhone 15 Pro Max, waarmee optische zoom tot 5x en digitale zoom tot 25x mogelijk is. Ter vergelijking, de kleinere iPhone 15 Pro bleef beperkt tot maximaal 3x optische zoom. Om ruimte te maken voor deze camera wordt verwacht dat de iPhone 16 Pro iets groter zal zijn dan zijn voorganger. Het scherm van de iPhone 16 Pro zal naar verwachting een diagonaal van 6,3 inch hebben, wat 0,2 inch groter is dan dat van de huidige iPhone 15 Pro.

Nieuwe ultrawide-camera

Apple overweegt de iPhone 16 Pro-modellen uit te rusten met meer dan één 48-megapixelsensor. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo krijgen de toestellen namelijk ook een 48-megapixel ultrawide-camera. Deze upgrade zou de camera in staat moeten stellen meer licht vast te leggen, wat resulteert in verbeterde foto’s bij het fotograferen in de 0,5×-modus. Het is te verwachten dat deze camera ook gebruik zal maken van pixelbinning om gegevens van vier pixels samen te voegen tot een superpixel. Dit betekent ook dat iPhone 16 Pro-modellen in staat zouden moeten zijn om 48-megapixel ProRAW-foto’s te maken in de ultrawide-modus. Deze foto’s behouden meer details in het beeldbestand voor meer bewerkingsflexibiliteit en kunnen op grote formaten worden afgedrukt.