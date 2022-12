De iPhone 15 Pro-modellen zullen worden uitgerust met een nieuwe high-end camerasensor van Sony. Volgens een rapport van de Japanse zakenkrant Nikkei moet deze verandering onder andere zorgen voor betere prestaties van de camera bij weinig licht.

Camerasensor iPhone 15 Pro

Sony’s nieuwe beeldsensor zorgt voor een verdubbeling van het verzadigingssignaal in iedere pixel, waardoor er meer licht kan worden opgevangen om onder- en overbelichting tegen te gaan. De iPhone 15 Pro zal daardoor het gezicht van een persoon beter kunnen vastleggen, zelfs wanneer er bijvoorbeeld overmatig veel tegenlicht aanwezig is. De sensor zal vermoedelijk worden ingezet voor de ‘Wide’-camera, welke door Apple wordt gezien als de belangrijkste camera op de iPhone. Voor de andere lenzen zal een andere sensor worden gebruikt.

De beeldsensor van Sony plaatst fotodiodes en transistors in afzonderlijke lagen, waarmee het aantal fotodiodes flink toeneemt. Een fotodiode is een elektronisch onderdeel dat functioneert als een lichtdetector. In het artikel wordt overigens niet specifiek gesproken over de iPhone 15 Pro, echter weten we dat Apple van plan is om de verschillen tussen de reguliere iPhone en de iPhone Pro toe te laten nemen.

Verschillende bronnen hebben gesuggereerd dat de aankomende Pro-modellen de beschikking krijgen over verschillende functies die niet aanwezig zullen zijn op de standaard iPhones. De duurdere modellen zouden beschikken over een Apple A17-soc, een snellere usb-c-aansluiting, meer werkgeheugen en betere camera’s. Apple zou onder andere werken aan een nieuwe telelens met 10x optische zoom.