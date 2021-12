‘iPhone 14 Pro krijgt 48-megapixelcamera, iPhone 15 komt met periscooplens’

De iPhone 14 Pro krijgt volgens de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo een nieuwe 48-megapixelcamera. Daarnaast zou Apple plannen hebben om in 2023 een periscooplens aan de iPhone-serie toe te voegen.

In het rapport van TF International Securities schrijft Kuo dat deze upgrades de Taiwanese fabrikant Largan Precision zullen helpen om marktaandeel, omzet en winst te vergroten. Over de specificaties van de nieuwe hardware is nog geen informatie beschikbaar, maar onlangs meldde Kuo dat de 48-megapixelcamera en 8K-video-opnames exclusief beschikbaar zullen zijn voor de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max. Deze 8K-video’s zouden bovendien geschikt moeten zijn voor de veelbesproken Apple AR/VR-headset, die in 2022 wordt verwacht.

Apple zou met de nieuwe hardware gebruik kunnen maken van ‘pixel binning’, waarbij de iPhones foto’s in 48- en 12-megapixel kunnen schieten. De hoge resolutie kan worden ingezet om foto’s te maken bij goede lichtomstandigheden en een lagere resolutie wanneer er weinig licht beschikbaar is, zodat de fotokwaliteit van een goed niveau blijft. Pixel binning is een proces dat al op verschillende Android-smartphones met hoge resolutie camera’s wordt gebruikt.

In 2023 verwacht Kuo ook dat minstens één van de iPhone 15-modellen wordt uitgerust met een periscopische lens. Het voordeel van een dergelijke lens is dat er optisch verder kan worden ingezoomd, zonder dat het een grote invloed heeft op de dikte van de behuizing. De Huawei 40 Pro+ kan met zijn periscopische lens tot 10x optisch zoomen, terwijl de huidige iPhone 13 Pro-modellen een max hebben van 3x.