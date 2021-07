‘iPhone 14 (Pro) komt met behuizing van titaniumlegering’

De iPhone 13-serie moet nog worden aangekondigd, maar in de tussentijd verschijnen er al geruchten over de iPhone 14 Pro. JP Morgan Chase heeft investeerders geïnformeerd dat Apple van plan is om de nieuwe modellen te voorzien van een behuizing met een titaniumlegering. Op dit moment gebruikt Apple titanium voor enkele Apple Watch-modellen en de fysieke Apple Card.

Titanium krijgt zijn robuustheid echter pas wanneer het wordt gecombineerd met andere metalen. Een ander nadeel is dat titanium een magneet voor vingerafdrukken is, waardoor het geheel er snel smoezelig uit zou kunnen komen te zien. Apple zal vermoedelijk een legering gaan gebruiken, die deze problemen zal oplossen. Uit recente patentaanvragen blijkt dat Apple het gebruik van dunne oxidelagen voor metalen oppervlakken onderzoekt, waarmee vingerafdrukken op apparaten aanzienlijk kunnen worden verminderd. Het bedrijf heeft ook een proces omschreven om titanium behuizingen een hoogglanzende afwerking te geven voor een aantrekkelijker uiterlijk.

JP Morgan schrijft in zijn rapport dat de hardware van de iPhone 14-serie ook grotere veranderingen zal ondergaan in vergelijking met de aankomende iPhone 13. Het zou in 2022 gaan om een zogeheten ‘supercyclus’, waarbij belangrijke nieuwe functies worden geïntroduceerd, vergelijkbaar met de introductie van het 5G-modem in de iPhone 12 vorig jaar. Apple zou volgend jaar ook afscheid willen nemen van de iPhone 14 Mini. In plaats daarvan worden de volgende modellen verwacht: iPhone 14 (6,1-inch), iPhone 14 Max (6,7-inch), iPhone 14 Pro (6,1-inch) en de iPhone 14 Pro Max (6,7-inch).

In het rapport wordt ook melding gemaakt van het gerucht dat Touch ID op de een of andere manier zou kunnen terugkeren naar de high-end iPhones. Mocht dat dit jaar niet gebeuren, dan waarschijnlijk volgend jaar. De Touch ID-vingerafdruksensor zou worden geïntegreerd in de aan/uit-knop of onder het scherm worden geplaatst.