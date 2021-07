‘iPhone 13 Pro (Max) krijgt always-on-scherm met verversingssnelheid van 120Hz’

De lancering van de iPhone 13-serie komt steeds dichterbij en volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-jounalist Mark Gurman gaat Apple verschillende nieuwe functies introduceren. Gurman claimt dat de duurste iPhone 13-modellen voor het eerst een always-on-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz krijgen. Verder zouden de toestellen zijn voorzien van accu’s met meer capaciteit, zodat de nieuwe functies geen negatieve invloed zullen hebben op de accuduur.

iPhone 13 Pro (Max)

Apple zou de iPhone 13 Pro (Max) hebben uitgerust met een always-on-modus die qua functionaliteit vergelijkbaar met de Apple Watch. Op recente Apple Watch-modellen kan het beeldscherm ingeschakeld blijven met een lagere helderheid en een variabele verversingssnelheid, waardoor gebruikers op ieder moment hun wijzerplaat kunnen zien. De iPhone 13 Pro-modellen kunnen daardoor eveneens continu de tijd, datum en notificaties op het scherm tonen. Dit zou mogelijk worden gemaakt door middel van de LTPO-technologie die het oled-display op een lage helderheid weergeeft, zodat het geen significante impact heeft op de accuduur.

Het nieuwe scherm van de iPhone 13 Pro zou ook een verversingssnelheid van 120Hz mogelijk maken. Er gaan al jarenlang geruchten dat Apple zijn 120Hz ProMotion-technologie van de iPad naar de iPhone wil brengen, echter is dat tot op heden nog altijd niet gebeurd. In 2021 zou deze functie dan toch eindelijk worden geïntroduceerd op de iPhone 13 Pro en Pro Max. De high-end Android-smartphones van de concurrentie beschikken al enige tijd over een dergelijke functie.

Afgezien van de verbeterde prestaties, geavanceerdere beeldschermen en verbeterde camera’s, onthullen dummy-modellen van de aankomende iPhone 13-serie dat er qua ontwerp nagenoeg niks gaat veranderen. Apple lanceerde vorig jaar een nieuwe ontwerp voor de iPhone 12-serie en de iPhone 13 zal op dat ontwerp voortbouwen. De iPhone 13-modellen zullen vanwege de grotere accu’s en nieuwe beeldschermen zwaarder uitvallen dan hun voorgangers.