iPhone 14 Pro (Max) krijgt nieuwer en sneller type werkgeheugen

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max beschikken volgens DigiTimes over een nieuwer en sneller type werkgeheugen. Het rapport beweert dat de iPhone 14 Pro-modellen zijn uitgerust met 6 GB LPDDR5 RAM, een sneller en efficiënter type geheugen in vergelijking met oudere standaarden. De huidige iPhones maken gebruik van LPDDR4X en dat zal vermoedelijk ook het geval blijven voor de reguliere iPhone 14-modellen.

iPhone 14 Pro (Max)

In tegenstelling tot de iPhone 13-serie, die begint met 4 GB geheugen, zullen alle iPhone 14-modellen beschikken over 6 GB RAM. LPDDR5-geheugen op de duurdere iPhones betekent betere en energiezuinigere prestaties in vergelijking met de standaardmodellen. De iPhone 14-serie bestaat uit de volgende toestellen:

iPhone 14: 6GB (LPDDR4X)

6GB (LPDDR4X) iPhone 14 Max: 6GB (LPDDR4X)

6GB (LPDDR4X) iPhone 14 Pro: 6GB (LPDDR5X)

6GB (LPDDR5X) iPhone 14 Pro Max: 6GB (LPDDR5X)

Daar zal het niet bij blijven, want de verwachting is dat de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max de enige modellen zijn die worden aangedreven door de nieuwe A16-soc van Apple. De doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo schreef in maart ook al over het gebruik van LPDDR5X en dat de A15-soc opnieuw zal worden ingezet voor de iPhone 14-modellen.

De nieuwe iPhones zullen volgens de geruchten verschillende nieuwe functies en veranderingen introduceren, waaronder nieuwe camera’s, een always-on-display, een selfiecamera in de opening van het scherm en een pilvormige opening voor FaceID in plaats van de huidige notch. Gezien de aankondigingen in de voorgaande jaren ligt het voor de hand dat de iPhone 14-serie in september of oktober wordt gepresenteerd.