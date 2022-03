‘iPhone 14 Pro (Max) krijgt 48-megapixelcamera dat fotografie naar een nieuw niveau zal tillen’

Op recente renders van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max was te zien dat de cameramodule in vergelijking met de huidige iPhones dikker zal worden. Volgens analist Ming-Chi Kuo wordt deze verandering veroorzaakt door het gebruik van een nieuwe 48-megapixelcamera.

iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max

Kuo reageert in een tweet op de uitgelekte technische tekening van de iPhone 14 Pro-modellen. Op deze beelden was te zien dat de nieuwe cameramodule in elke dimensie ongeveer 5% groter zal zijn. De module zal in de breedte gaan van 35,01 mm naar 36,73 mm en in de hoogte groeien van 36,24 mm naar 38,21 mm. Ook zullen de lenzen verder uit de behuizing steken; van 3,60 mm op de iPhone 13 Pro naar 4,17 mm op de iPhone 14 Pro.

De analist claimt dat de verandering is te wijten aan een upgrade naar een 48-megapixelcamera. Hij voegde eraan toe dat de diagonale lengte van de contactbeeldsensor (CIS) van de iPhone met 25 tot 35 procent zal toenemen door de sprong naar de nieuwe sensor. Daarnaast zal hoogte van het lenssysteem van de camera met vijf tot tien procent toenemen.

Verwacht wordt dat de 48-megapixelcamera alleen beschikbaar zal zijn op de iPhone 14 Pro-modellen en video-opnamen in 8K mogelijk zal maken, wat een aanzienlijke upgrade betekent ten opzichte van de 12-megapixelcamera en de 4K-videomogelijkheden van de iPhone 13 Pro. Kuo heeft eerder gezegd dat hij gelooft dat de camerakwaliteit van de iPhone 14 Pro-modellen de camerafotografie van mobiele telefoons naar een nieuw niveau zal tillen.