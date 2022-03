Dit zijn de afmetingen van de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max

In de afgelopen weken hebben we al meerdere keren over de iPhone 14 Pro geschreven en inmiddels lijkt het wel vast te staan welke veranderingen Apple gaat doorvoeren. Op de CAD-renders van vorige week was te zien dat de notch zal worden vervangen door een ronde en een pilvormige opening. Nieuwe renders van Max Weinbach van XDA ondersteunen deze claims en bieden een diepere blik op de afmetingen van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

iPhone 14 Pro (Max)

Volgens de schematische tekeningen zal de iPhone 14 Pro Max 77,58 mm breed zijn, iets kleiner dan de iPhone 13 Pro Max met 78,1 mm. Verder zal de iPhone 14 Pro Max volgens de schema’s bijna identiek zijn aan de iPhone 13 Pro Max in de hoogte, met een afmeting van 160,7 mm in vergelijking met 160,8 mm. De iPhone 14 Pro in de breedte vrijwel identiek aan de iPhone 13 Pro, namelijk slechts 71,45 mm versus 71,5 mm. Ook de hoogte van de iPhone 14 Pro zal vrijwel ongewijzigd zijn ten opzichte van de iPhone 13 Pro met 147,46 mm versus 147,5 mm.

Het cameragebied op de iPhone 13 Pro Max is 3,60 mm dik en dit zal op de iPhone 14 Pro Max toenemen naar een dikte van 4,17 mm. Dat zal eveneens het geval zijn op de iPhone 14 Pro, hoewel iets kleiner in vergelijking met de Max-versie. Het lijkt er desondanks niet op dat Apple opnieuw de camera’s op Pro-modellen zal differentiëren, zoals het deed met de iPhone 12.

Er geen ook geruchten dat Apple met de iPhone 14-serie afscheid wil nemen van het simkaartslot. Dat deze verandering niet zichtbaar is op deze tekeningen hoeft niets alles te betekenen. Deze CAD’s zijn namelijk afkomstig van bedrijven die accessoires maken voor de iPhone 14-serie en een simkaart heeft simpelweg geen invloed op het ontwerp. Aan de andere kant heeft het verdwijnen van de notch wel gevolgen voor de makers van accessoires.