iPhone 14 en iPhone 14 Pro: de belangrijkste vernieuwingen op een rij

De maand september is in aantocht en dat betekent dat de iPhone 14 (Max) en iPhone 14 Pro (Max) niet ver weg meer zijn. Vrijwel ieder jaar vindt er in deze maand namelijk een Apple-evenement plaats waar de nieuwe iPhones zullen worden gepresenteerd en dit artikel geeft je een idee wat je kan verwachten.

iPhone 14 en iPhone 14 Pro

Ontwerp

Er zijn in de afgelopen maanden veel renders verschenen die laten zien dat de iPhone 14 Pro met een aangepast ontwerp komt. Apple zou de iconische notch aan de bovenkant van het scherm willen vervangen door afzonderlijke pilvormige inkepingen voor de selfiecamera en het TrueDepth-camerasysteem van Face ID. Deze oplossing is minder opvallend en zal resulteren in meer beschikbare schermruimte.

Er werd ook gesproken over de overstap van de Lightning-connector naar usb-c, echter zal deze (verplichte) verandering vanwege wetgeving in de EU pas in 2023 worden doorgevoerd. De unieke kleur van de komende Pro-modellen schijnt paar te zijn met een matte afwerking. De andere kleuropties zijn waarschijnlijk opnieuw donkergrijs, goud en zilver. Voor de rest zullen de visuele verschillen met de bestaande iPhones klein zijn.

Nieuwe camera voor iPhone 14 Pro

Voor de achterzijde van de iPhone 14 Pro-modellen is een camerasysteem ontworpen dat een fractie dikker zal zijn in vergelijking met de huidige generatie. Deze nadelige wijziging heeft te maken met de introductie van een nieuwe primaire 48-megapixelsensor. Het zou hiermee onder andere mogelijk zijn op video’s vast te leggen in 8K. De sensoren voor de ultrawide- en telelens blijven volgens bronnen ongewijzigd. Aan de voorzijde zou de iPhone 14 een verbeterde selfiecamera krijgen met een groter diafragma en autofocus voor meer helderheid en scherpere beelden.

Scherm

De nieuwe iPhones worden in twee schermformaten aangeboden: de 6,1-inch iPhone 14 (Pro) en een 6,7-inch (Pro) Max-model. In 2022 komt er geen nieuw 5,4-inch model op de markt. De iPhone 13 Mini zou teleurstellend verkopen en Apple zou zich daarom in de toekomst alleen nog richten op toestellen met grotere schermen.

Voor de Pro-modellen komt er opnieuw een ProMotion-oledscherm met een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Het zou gaan om een verbeterde versie die kan schalen tot 1Hz in plaats van 10Hz. Dat zou niet alleen een lager stroomverbruik betekenen, maar het zou ook het veel besproken always-on-scherm mogelijk maken. Hiermee kun je notificaties en andere belangrijke gegevens op het scherm zien, zonder dat je daarvoor je telefoon hoeft in te schakelen.

Prestaties

Onder de motorkap van de iPhone 14 Pro zal de Apple A16-soc zijn te vinden. Deze nieuwe chip zou in tegenstelling tot voorgaande jaren niet worden gebruikt voor de reguliere modellen om de verschillen qua specificaties groter te maken. Vroege benchmarks voor deze nieuwe chip tonen een prestatiewinst van ongeveer 5% ten opzichte van de iPhone 13 Pro. De Apple A16 zou echter ook de prestaties van de camera’s verbeteren en zorgen voor een langere accuduur.

Presentatie, pre-order en lancering

Apple heeft tot op heden nog geen uitnodigingen verstuurd voor de onthulling van de iPhone 14-serie, maar de verwachting is dat het evenement staat gepland voor dinsdag 13 september. In dat geval is het aannemelijk dat het op vrijdag 16 september mogelijk wordt om een pre-order te plaatsen, gevolgd door de daadwerkelijk lancering op vrijdag 23 september. Prijzen zijn nog onbekend, maar er gaan geruchten dat de Pro-serie omhooggaat in prijs vanwege de introductie van de duurdere iPhone 14 Max, waarmee de twee lijnen te dicht bij elkaar zouden komen te liggen.