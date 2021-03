‘iPhone 13 Pro (Max) zal in mat zwart worden aangeboden’

De iPhone 13-serie zal in de tweede helft van 2021 verschijnen, maar in de afgelopen periode is er al de nodige informatie over de toestellen gepubliceerd. Een nieuw gerucht van het YouTube-kanaal EvertythingApplePro suggereert dat de iPhone 13 Pro in een nieuwe kleur wordt uitgebracht. Het ontwerp zal naar verwachting grotendeels ongewijzigd blijven en in deze tussenjaren kiest Apple doorgaans voor een nieuwe kleur om de telefoons toch op te laten vallen.

iPhone 13

Voor de iPhone 13 Pro zou het in 2021 gaan om een volledig zwarte iPhone ter vervanging van de iPhone 12 Pro Graphite. Deze variant zou vergelijkbaar zijn met de goedkopere iPhone 12 (Mini) in zwart, maar ditmaal met een matte afwerking. De onderstaande afbeelding geeft je een idee hoe deze kleur eruit kan komen te zien.

Apple zou ook hebben geëxperimenteerd met een brons/oranje kleur, maar deze kleuroptie zou dit jaar niet worden aangeboden. Verder zou de iPhone 13 Pro (Max) een nieuwe coating krijgen om vingerafdrukken op het glas en de roestvrijstalen band te verminderen.

De nieuwe iPhones zouden naast een nieuwe kleuroptie ook worden gelanceerd met een nieuwe versie van de portretmodus. Het nieuwe systeem zou cameragegevens combineren met diepte-informatie van de LiDAR-scanner. Dit zou detectie met een veel hogere betrouwbaarheid mogelijk moeten maken en ervoor zorgen dat portretfoto’s minder vaak mislukken. Een andere vernieuwing zou de aanwezigheid van de portretmodus in video’s zijn. Dit werkt door middel van software en het effect van de geblurde achtergrond kan daardoor ook achteraf worden aangepast.

Er worden in september van dit jaar vier nieuwe iPhones verwacht: 5,4-inch iPhone 13 Mini, 6,1-inch iPhone 13, 6,1-inch iPhone 13 Pro en een 6,7-inch iPhone 13 Pro Max. Deze toestellen zouden voor het eerst beschikken over oled-schermen met een verversingssnelheid van 120Hz.