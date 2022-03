iPhone 13 krijgt vier nieuwe MagSafe-cases voor lenteseizoen

De verwachting is dat het volgende Apple-evenement op dinsdag 8 maart zal plaatsvinden. Tijdens deze virtuele presentatie worden er naast een nieuwe iPhone SE, iPad Air, MacBook ook verschillende cases in nieuwe kleuren verwacht.

Op Twitter publiceerde gebruiker Majin Bu een aantal silicone MagSafe-hoesjes van Apple voor de iPhone 13-serie. Op de beelden zijn vier nieuwe kleuren zichtbaar: geel, oranje, lichtblauw en middernachtgroen.

iPhone new MagSafe Silicone Cases, probably this is the spring collection#Apple #AppleRumor #iPhone #iPhone13 #MagsafeCases pic.twitter.com/6M60zKTnQR

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 27, 2022