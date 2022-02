‘Apple-evenement op 8 maart staat in teken van nieuwe MacBook, iMac, iPad Air en iPhone SE’

In de Eurasian Economic Database zijn in aanloop naar het vermeende Apple-evenement begin maart drie nieuwe Mac-modelnummers gespot. Het gaat om de volgende Macs: A2615, A2686 en A2681. De drie modellen draaien op macOS Monterey, echter is er geen verdere informatie over de specificaties van de Macs. Gezien de omschrijving gaat het vermoedelijk om een MacBook (A2681) en twee iMac-modellen (A2615 en A2686).

Apple-evenement in maart

Apple voegt de modelnummers van nieuwe producten doorgaans kort voor de lancering toe aan de database. Vorige maand werden al de modelnummers van de aankomende iPhone SE en volgende iPad Air ontdekt. De verwachting is dat het volgende Apple-evenement op 8 maart plaatsvindt.

Tijdens het evenement zouden de iPhone SE met 5G-connectiviteit, een vernieuwde iPad Air met A15-soc en minstens één nieuwe Mac zullen worden gepresenteerd. De presentatie zou daarnaast kunnen worden gebruikt om de M1 Pro-soc van Apple naar een andere Mac te brengen, vermoedelijk een iMac of Mac Mini.

Dit is wat je van Apple kan verwachten in 2022: