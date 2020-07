‘iPhone 12 (Max) en iPhone 12 Pro (Max) worden in oktober gelanceerd’

De iPhone 12 (Max) en iPhone 12 Pro (Max) worden volgens het Japanse Mac Otakara eind oktober uitgebracht. Apple heeft in de afgelopen jaren zijn nieuwste iPhones in de eerste weken van september aangekondigd, kort daarna gevolgd door de lancering van de nieuwe modellen.

Lancering iPhone 12 (Pro)

Dit jaar zou de release kunnen worden teruggeduwd vanwege productievertragingen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Er zijn tot nu toe meerdere geruchten geweest die duiden op vertragingen en het lijkt er daardoor steeds meer op dat de iPhone 12-serie niet op tijd klaar is om in september te verschijnen. Mocht je niet langer kunnen wachten dan kun je natuurlijk altijd de prijzen van de nieuwste iPhone vergelijken.

Het is niet uitgesloten dat Apple de iPhone 12 (Max) en iPhone 12 Pro (Max) nog steeds in september gaat presenteren, maar dat de toestellen later dan gebruikelijk worden gelanceerd. Dat zou bovendien niet voor het eerst zijn. In 2018 presenteerde Apple de iPhone XR al in september, terwijl de smartphone pas eind oktober werd gelanceerd. Mochten alle modellen zijn vertraagd dan achten we deze kans overigens niet bijzonder groot.

Lees ook → Geen oplader en EarPods voor iPhone 12 (Max) en iPhone 12 Pro (Max)

Mac Otakara claimt dat de ‌iPhone 12‌-modellen met 4G-connectiviteit in oktober worden uitgebracht, terwijl de 5G-modellen in november volgen. Er worden dit jaar nog vier iPhones verwacht, waaronder de goedkopere 5,4- en 6,1-inch ‌iPhone 12‌-modellen en de duurdere 6,1- en 6,7-inch ‌iPhone 12‌ Pro-modellen.

Dit is mogelijk in het voordeel van de nieuwe Samsung Galaxy. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk al aangekondigd dat de Galaxy Note 20-serie op 5 augustus wordt aangekondigd tijdens het volgende Unpacked Event. Het evenement start om 16:00 Nederlandse tijd en is online te volgen door middel van een livestream.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.