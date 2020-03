‘iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max worden in oktober gelanceerd’

De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat Apple restricties heeft geïntroduceerd op het afreizen van ingenieurs naar Azië en dit zou ook de ontwikkeling van de iPhone 12-serie hebben beïnvloed. Volgens DigiTimes hebben bronnen uit de toeleveringsketen inmiddels aangegeven dat dit zou kunnen leiden tot een vertraagde lancering van de nieuwe modellen.

Apple zou de deadline voor een reeks reisbeperkingen inmiddels tot eind april hebben verlengd. Ingenieurs zijn in de meeste gevallen verhinderd om zakenreizen naar Azië te maken en de engineering verification tests (EVTs) voor de iPhone 12-serie in fabrieken in China hebben daardoor vertraging opgelopen.

“Bronnen uit de toeleveringsketen van Apple hadden oorspronkelijk verwacht dat de EVT-procedures eind maart zou worden uitgevoerd, waardoor de massaproductie van de nieuwe iPhone-modellen mogelijk in juni van start zou kunnen gaan. Een verdere vertraging tot end april zou de massaproductie met nog eens één tot twee maanden kunnen uitstellen”, aldus DigiTimes.

→ Lees ook: iPhone 12-serie bestaat uit vier modellen met kleinere en grotere schermen

Dat zou betekenen dat de lancering van de iPhone 12-serie met 5G-connectiviteit pas in oktober zal plaatsvinden. De reisbeperkingen van Apple werden eind vorige maand voor het eerst gemeld. De beperkingen zijn van toepassing op verschillende landen die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus, waaronder China, wat een probleem is omdat Apple-technici in deze tijd van het jaar vaak China bezoeken om zich voor te bereiden op de productie van nieuwe iPhones.

De productie van de nieuwe modellen start doorgaans in de zomer, maar tijdens de eerste maanden van het jaar bezoeken Apple-medewerkers China om de assemblageprocessen te perfectioneren met productiepartners zoals Foxconn. Deze vertragingen hebben ook invloed op de rest van de toeleveringsketen, omdat Apple ruim voor de massaproductie moet aangeven hoeveel componenten en chips er moeten worden geproduceerd. Eind februari bracht Reuters echter naar buiten dat Apple nog steeds tijd heeft om de lancering van de volgende generatie iPhones op schema te houden, ondanks de beperkingen.

Apple is naar verluidt van plan om in het najaar vier nieuwe ‌iPhone‌-modellen uit te brengen. De iPhone 12-serie zou bestaan uit vier modellen met een oled-scherm en 5G-modellen in de volgende formaten 5,4-inch, 6,1-inch en 6,7-inch.