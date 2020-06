iOS 14 verschijnt voor alle apparaten die compatibel zijn met iOS 13

De volgende versie van iOS zal volgens de Israëlische site The Verifier compatibel zijn met alle iPhone- en iPod-modellen die momenteel iOS 13 draaien. Het bewijs zou zijn gevonden in een gelekte versie van iOS 14 en bevestigd door wat volgens de site een ‘vertrouwde bron is van het systeemontwikkelingsproces’.

Dat zou betekenen dat iOS 14 op de volgende iPhones zal draaien:

The Verifier claimt dat iOS 14 de laatste versie is die ondersteuning zal bieden voor de iPhone 6s, 6s Plus en de in 2016 uitgebrachte iPhone SE. Er is geen informatie beschikbaar op welke iPad-modellen iPadOS 14 zal draaien. Mocht het besturingssysteem compatibel zijn met alle iPads die iPadOS 13 kunnen draaien, dan werkt het op de iPad Air 2, 3e generatie iPad Air, iPad mini 4 en 5 , 5e, 6e en 7e generatie iPads en alle iPad Pro-modellen.

Overigens heeft de site niet het beste trackrecord als het gaat om nauwkeurige lekken met zowel hits als missers, maar de Franse site iPhoneSoft.fr zei eerder ook dat iOS 14 compatibel zal zijn met alle apparaten die iOS 13 kunnen uitvoeren.

Apple onthult iOS 14 tijdens het volledig digitale WWDC-evenement, dat op 22 juni van start gaat.

