Hands-on video van iPhone 12 Pro Max met 120Hz ProMotion-scherm verschenen

Er is een hands-on video van de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max online verschenen. De video van het testmodel toont enkele nieuwe functies van de komende iPhone 12-serie, waaronder de mogelijke aanwezigheid van een 120Hz-oledscherm en time-of-flightsensoren. Daarnaast lijkt het erop dat de inkeping in het scherm qua formaat ongewijzigd blijft.

iPhone 12 Pro (Max)

De beelden zijn gedeeld door insider Jon Prosser en bevestigen de geruchten dat Apple overweegt om de iPhone 12 Pro-serie te voorzien van een oledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De instellingen tonen een optie voor het inschakelen van een hoge verversingssnelheid en een ​​adaptieve modus, waarbij de verversingssnelheid continu wordt aangepast op basis van de content die op het scherm wordt weergegeven. Deze laatstgenoemde optie is er vermoedelijk om de accuduur van het toestel te verbeteren.

Het staat daarmee overigens nog niet vast of de iPhone 12 Pro-serie daadwerkelijk ondersteuning zal bieden voor een verversingssnelheid van 120Hz. Analist Ross Young zei eerder deze week dat Apple moeite heeft om voldoende driver-ic’s te bemachtigen voor de productie van de ‌iPhone 12‌ Pro. Het bedrijf zou overwegen om de toestellen te leveren met 60Hz-schermen of de lancering uit te stellen. Prosser beweert dat sommige van de 6,7-inch PVT ‌iPhone 12‌-modellen beschikken over 120Hz-schermen en sommige niet. De vermeende schermafbeeldingen van de instellingen vermelden het bestaan van beide.

Op andere screenshots zijn instellingen zichtbaar om ‘LiDar’ in te schakelen voor geassisteerde autofocus en onderwerpdetectie voor video- en nachtmodus. Het ligt daardoor voor de hand dat de iPhone 12 Pro- en iPhone 12 Pro Max-modellen worden uitgerust met zogeheten time-of-flightsensoren. Apple introduceerde dit systeem vorig jaar al op de huidige iPad Pro-modellen en dergelijke sensoren worden gebruikt om diepte te meten. Een verbeterde nachtmodus en ruisonderdrukking voor de camera’s worden ook getoond. Verder zou de iPhone 12 in staat zijn om Slow Mo-video’s op te nemen in 4K met 240 frames per seconde.

Er worden dit jaar vier iPhones uitgebracht, waaronder de goedkopere 5,4- en 6,1-inch ‌iPhone 12‌-modellen en de duurdere 6,1- en 6,7-inch ‌iPhone 12‌ Pro-modellen.

