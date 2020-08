‘iPhone 12 (Pro) en iPhone 12 Max (Pro) worden enkele weken later gelanceerd’

Apple heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers bekendgemaakt dat de iPhone 12-serie later dan gebruikelijk wordt gelanceerd. De nieuwste iPhones verschijnen doorgaans eind september, maar dit jaar worden de iPhone 12 (Pro) en iPhone 12 Max (Pro) een paar weken later uitgebracht.

iPhone 12

Meerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de iPhone 12-modellen niet beschikbaar zullen zijn in september. Sommige geruchten wijzen erop dat Apple in oktober zijn nieuwe iPhone 12-serie gaat uitbrengen, hoewel de nieuwe telefoons mogelijk nog in september zullen worden aangekondigd. Vorige week liet Qualcomm ook doorschemeren dat de lancering van de ‌iPhone 12‌ tot na september zou kunnen worden uitgesteld, toen het bedrijf zei dat er een kleine vertraging zou zijn met een van de aankomende vlaggenschepen in het vierde kwartaal, wat overeenkomt met de periode waarin Apple zijn nieuwe iPhone-modellen uitbrengt.

De verwachting is dat de ‌iPhone 12‌-modellen met 4G-connectiviteit in oktober worden uitgebracht, terwijl de 5G-modellen in november volgen. Er worden dit jaar vier iPhones uitgebracht, waaronder de goedkopere 5,4- en 6,1-inch ‌iPhone 12‌-modellen en de duurdere 6,1- en 6,7-inch ‌iPhone 12‌ Pro-modellen.

