Google Pixel 7 versus 7 Pro: wat zijn de belangrijkste verschillen?

De Pixel 7 en 7 Pro zijn eerste smartphones van Google die officieel in Nederland worden uitgebracht. Beide toestellen zijn voorzien van verfijnde ontwerpen, betere camera’s en een nieuwe Tensor G2-soc. Je kan sinds 13 oktober een Google Pixel met abonnement afsluiten of een los toestel aanschaffen. Weet je niet welke van de twee je moet bestellen? In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen op een rij.

Google Pixel 7 versus 7 Pro Scherm

Het oled-scherm van de Pixel 7 is 6,3-inch groot en heeft een resolutie van 2400 x 1080 pixels met een verversingssnelheid van 90Hz. Google heeft de Pixel 7 Pro uitgerust met een 6,7-inch oled-scherm dat licht gekromde zijranden heeft. Het paneel heeft een resolutie van 3120 x 1440 pixels met een maximale verversingssnelheid van 120Hz en een minimum van 10Hz om de accu te sparen. Gebruikers kunnen de interface ook in 1080p renderen in plaats van de resolutie van het scherm om de accuduur te verbeteren. De helderheid van de Pixel 7 (1400 nits) en 7 Pro (1500 nits) is ruim voldoende om het scherm af te lezen in nagenoeg alle situaties.

Camera’s

Google heeft zowel de Pixel 7 als 7 Pro de beschikking gegeven over de uitstekende primaire 50-megapixelcamera (f/1.85), die door middel van pixel binning foto’s in 12,5-megapixel aflevert. De toestellen hebben ook een ultrawidesensorcamera, maar in dit geval is de Pro- variant in het voordeel. Op de Pixel 7 is er een gezichtsveld van 114 graden en dat is aanzienlijk minder dan de 126 graden van de Pixel 7 Pro. De verschillen tussen de twee zijn overduidelijk wanneer je de beelden naast elkaar zet. Google heeft de verbeterde sensor van de Pro ook een nieuwe Macro-modus gegeven.

Het grootste verschil tussen de twee op het gebied van camera’s is de telefotolens, die is namelijk alleen aanwezig is op de Pixel 7 Pro. Deze 48-megapixelsensor maakt het mogelijk om 5x optisch in te zoomen. Super Res Zoom is wel beschikbaar op beide telefoons en maakt gebruik van de fysieke hardware en enkele indrukwekkende bewerkingen om indrukwekkende beelden van veraf te creëren. De Pixel 7 en 7 Pro kunnen met alle camera’s video’s vastleggen in 4K met 60 frames per seconde. Er is ook ondersteuning voor 10-bit HDR-video’s en een Cinematic Blur-modus. Selfies kunnen worden geschoten met de 10,8- megapixelcamera aan de voorzijde.

Prestaties

Onder de motorkap van de Pixel 7 en 7 Pro vinden we de Google Tensor G2-soc. Deze 5nm- chip is niet veel sneller dan zijn voorganger, maar de nieuwe TPU is aanzienlijk sterker in het verwerken van machinelearning-algoritmen, zoals Super Res Zoom, Google Assistant en Photo Unblur. Het ontwerp van de chip bestaat uit 2x Cortex X1-cores (2,85ghz), 2x Cortex A78-cores (2,35GHz) en vier Cortex A55-cores (1,8GHz). De prestaties zijn ruimschoots voldoende voor alle dagelijkse taken, echter moet de chip het qua prestaties afleggen tegen de Apple A16 en de Snapdragon 8+ Gen1. Het enige prestatieverschil tussen de Pixel 7 en 7 Pro is de hoeveelheid werkgeheugen. De Pixel 7 heeft 8GB RAM, terwijl de duurdere 7 Pro 12GB heeft.