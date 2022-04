Foto toont mallen iPhone 14 (Max) en iPhone 14 Pro (Max)

Op een recentelijk gepubliceerde foto zijn naar verluidt mallen te zien van de aankomende iPhone 14 (Max) en iPhone 14 Pro (Max). De afbeelding is afkomstig van het sociale netwerk Weibo en deze mallen worden vermoedelijk gebruikt om hoesjes van derde partijen te testen. In vergelijking met de line-up van vorig jaar valt op dat er geen iPhone Mini zichtbaar is. Dat komt overigens niet als een complete verrassing, aangezien meerdere bronnen hebben aangegeven dat de iPhone 14 Mini is geschrapt vanwege tegenvallende verkoopcijfers.

Geen iPhone 14 Mini in zicht

Na de teleurstellende cijfers van de iPhone Mini, komen de nieuwe iPhones alleen in grotere formaten: een 6,1-inch iPhone 14, een 6,1-inch Pro, een 6,7-inch iPhone 14 Max en een 6,7-inch Pro Max. Apple zal verder vast blijven houden aan hetzelfde ontwerp met platte randen. Het cameragebied zou op bepaalde modellen een fractie dikker zijn. Schematische tekeningen hebben gesuggereerd dat de camera’s op het duurste model 0,57 mm hoger liggen dan op de huidige iPhone 13 Pro Max.

De ruimte die de ‘bump’ inneemt op de achterkant van de iPhone zal ook toenemen in grootte met ongeveer 5% in elke dimensie. Deze veranderingen zouden te maken hebben met de introductie van een verbeterde ultrawidecamera, groothoekcamera en telelens. De doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple een 48-ultrawidecamera gaat introduceren, waarmee video-opnames in 8k kunnen worden vastgelegd. De huidige iPhone 13-serie maakt gebruik van een 12-megapixelsensor.

Daarnaast zou Apple de veelbesproken ‘notch’ onder handen gaan nemen. Deze wijziging is niet zichtbaar op de foto van de mallen, maar door meerdere betrouwbare bronnen bevestigd. Apple wil de notch schrappen en gaan voor een pilvormige opening aan de bovenkant van het scherm voor de TrueDepth-camera van het Face ID-identificatiesysteem, dat in 2017 zijn debuut maakte op de iPhone X.

Het ligt voor de hand dat de iPhone 14-modellen in september officieel zullen worden aangekondigd. Onbekend is nog wat ze gaan kosten en wanneer ze te koop zullen zijn.