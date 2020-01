Het wachten is voorbij, want de Samsung Galaxy Fold is vanaf vandaag te koop in Nederland. De Samsung Galaxy Fold heeft een adviesprijs van 2020 euro en is inmiddels beschikbaar bij Samsung als een los toestel of in combinatie met een abonnement bij KPN en T-Mobile. Je ontvangt bij aankoop van een Galaxy Fold gratis Galaxy Buds ter waarde van € 149,- en een Aramid Fiber Slim Cover.

“Dankzij het compleet nieuwe design kunnen wij gebruikers nieuwe ervaringen bieden en hen uitdagen om hun eigen grenzen nog verder te verleggen,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. “Daarnaast bieden wij exclusieve toegang tot gespecialiseerde customer care services zoals een 24/7 support hub online of via de telefoon waarbij je één-op-één contact hebt met experts van Samsung.”

De Samsung Galaxy Fold beschikt over twee oledschermen. Aan de buitenkant kan er gebruik worden gemaakt van een 4,58-inch scherm met een resolutie van 1960 x 840 pixels en een beeldverhouding van 21:9. Door de Fold open te vouwen krijg je toegang tot het 7,28-inch scherm. Het grotere scherm heeft een resolutie van 2162 x 1636 pixels met een 4,2:3-beeldverhouding.

Het toestel is voorzien van drie camera’s aan de achterzijde, die identiek zijn aan die van de Galaxy S10+. Het betreft een 12-megapixelsensor en een f/1.5-objectief met een beeldhoek van 77 graden, een 12-megapixelsensor met een telelens, beeldhoek van 45 graden en diafragma van f/2.4 en een 16-megapixesensor met een f/2.2-ultragroothoeklens en een beeldhoek van 123 graden.

De twee camera’s voor het maken van selfies worden zichtbaar door de Galaxy Fold open te klappen. Het gaat hier om een 10-megapixelsensor met een diafragma van f/2.4 en een sensor van 8 megapixel met rgb-dieptesensor. Beide camera’s zijn geplaatst in de inkeping rechtsboven bij het scherm.

Onder de motorkap vinden we de Exynos 9820-soc van Samsung. Het toestel beschikt daarnaast over 12GB aan werkgeheugen, 512GB opslag en de accucapaciteit bedraagt 4380mAh.

Vergeet niet om je Galaxy Fold voor Samsung Care+ binnen 30 dagen na aankoop te registreren om een jaar lang dekking te krijgen voor onvoorziene schade (eigen risico van €130,-). Wordt het defect gedekt door de garantievoorwaarden, boek dan kosteloos de Ophaalservice Express. Meld je toestel aan voor 15:00 uur en ontvang je Galaxy Fold binnen 24 uur weer gerepareerd terug.