De laatste geruchten over de nieuwe mogelijke iPhone 12

De geruchtenmachine over de specificaties van de iPhone 12 draait op volle toeren. Niet zo vreemd, want volgens verschillende bronnen schijnt de aankondigingsdatum eraan te komen. Ook over die datum wordt volop gespeculeerd. Zoals gebruikelijk houdt men bij producent Apple de lippen stijf op elkaar. Maar wie zijn ogen goede kost geeft, kan soms al wat interessante geruchten bemachtigen. Apple moet immers met diverse partijen samenwerken en daarbij wil wel eens wat informatie uitlekken. We hebben de belangrijkste geruchten over de nieuwe iPhone op een rij gezet.

Terug naar de populaire iPhone 4?

De doorgaans welingelichte technologie journalist Jon Prosser heeft gelekte afbeeldingen gepubliceerd, daarop is te zien hoe de iPhone 12 er vermoedelijk uit gaat zien. Hierop lijkt het alsof Apple ervoor heeft gekozen om terug te keren naar de immens populaire iPhone 4, die tien jaar geleden aan het publiek werd gepresenteerd. Prosser rapporteert dat de randen smaller zijn, waardoor het beeldscherm groter wordt en de inkeping voor de camera’s kleiner oogt dan voorheen.

Camerafuncties

Een andere mogelijke onthulling die Jon Prosser doet, betreft een wijziging van het camerasysteem. Uit screenshots, waarvan hij beweert dat ze afkomstig zijn van een mogelijke iPhone 12 Pro, zou blijken dat Apple de dieptesensor LiDAR, die eerder al werd toegepast in de iPads, nu ook op de iPhone beschikbaar komt. Met deze technologie is het maken van foto’s waarbij dieptewerking een belangrijke rol speelt, eenvoudiger.

Beeldscherm

Uit dezelfde serie screenshots valt ook op te maken dat de gebruikers van de mogelijke iPhone 12 straks de beschikking hebben over een keuzemogelijkheid met betrekking tot de snelheid waarmee het beeld ververst wordt. Het zou dan gaan om respectievelijk 60Hz of 120Hz. Beeldscherm-specialist Ross Young waarschuwt echter voor een te optimistische verwachting. Hij meldt via Twitter dat hij heeft gehoord dat Apple weliswaar de 120Hz panelen kan krijgen, maar niet de hiervoor benodigde driver-IC’s. Als die informatie correct is, zou dat wellicht effect kunnen hebben op de geplande datum voor het presenteren van de nieuwe telefoon.

Releasedatum

Dat brengt ons meteen bij die belangrijke vraag. Wanneer kunnen we de nieuwe iPhone in de winkels verwachten? Wederom is het Jon Prosser die hierover een voorspelling doet. Hij houdt het op de week van 12 oktober 2020. Dat zou overeenkomen met wat Apple zelf eerder al bevestigde, namelijk dat het waarschijnlijk een paar weken later wordt dan gebruikelijk. Normaal gesproken wordt de nieuwe iPhone in september gepresenteerd. Er doen echter ook geruchten de ronde dat we het toestel pas na de jaarwisseling in de hand kunnen houden.

