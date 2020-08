‘Apple komt in 2021 met goedkopere iPhone 12’

Apple overweegt volgens de analisten van Wedbush Securities om in 2021 een goedkopere iPhone 12 zonder 5G-connectiviteit op de markt te brengen. Wedbush dacht aanvankelijk dat Apple dit najaar een mix van iPhone 12-modellen met een 4G- en 5G-modem zou lanceren. Bronnen binnen de Aziatische toeleveringsketens van Apple hebben echter laten weten dat er in 2020 alleen iPhone 12-versies met 5G-connectiviteit verschijnen, gevolgd door een goedkoper 4G-model volgend jaar.

Goedkopere iPhone 12

Ives vertelde Business Insider dat deze variant met alleen 4G-connectiviteit rond februari zou kunnen verschijnen en goedkoper wordt dan de iPhone 12‌-modellen met een 5G-modem. Het toestel zou een prijs krijgen van rond de $800. Hij voegde eraan toe dat de ‌5G iPhone 12‌-varianten waarschijnlijk niet duurder zullen zijn dan de huidige prijzen van iPhone 11 en iPhone 11 Pro, ondanks de extra connectiviteitsfuncties. “De prijs zal agressief zijn omdat Apple een breder klantenbestand nastreeft”, merkte Ives op. “Vooral tijdens een recessie vanwege het coronavirus, moeten ze ervoor zorgen dat ze alle prijscategorieën bereiken.”

In het najaar van 2020 worden in totaal vier nieuwe iPhones met oled-schermen verwacht: 5,4-inch iPhone 12, 6,1-inch iPhone 12 Max, 6,1-inch iPhone 12 Pro en een 6,7-inch iPhone 12 Pro Max. Geruchten suggereren dat de 6,7-inch ‌iPhone 12 Pro Max‌ en de 6,1-inch iPhone 12 Pro worden uitgerust met drie camera’s, terwijl de 5,4 en 6,1-inch iPhone12-modellen goedkoper zullen zijn en over dubbele camera’s beschikken.

Er is gemeld dat de verschillende maten een gespreide lancering kunnen krijgen. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers bevestigde Apple-cfo Luca Maestri dat Apple verwacht de iPhones van dit jaar later dan normaal verschijnen.

